Molts visitants però menys despesa

L'agost ha portat finalment els visitants que feia temps que esperava el sector turístic de l'Alt Pirineu i Aran. Després d'un juliol a mig gas, molt marcat per les anul·lacions provocades pels rebrots de covid-19 i els confinaments d'algunes zones del país, al final el sector ha començat a treballar amb força a l'agost.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler pallarès Josep Castellarnau, ha explicat a l'Ara Pirineus que "està sent una campanya d'agost fantàstica, ja que hi ha molta gent i estem registrant ocupacions del 95 i el 100% molts dies". En aquest sentit, ha celebrat que "hi ha gent a tot arreu: als hotels, als càmpings, a les cases de pagès i als restaurants".

Castellarnau creu que la voluntat d'evitar les aglomeracions per por al contagi "ha fet que molta gent decidís pujar a zones més tranquil·les, on hi hagués menys gent, i en aquest sentit el Pirineu és un bon refugi". Pel que fa a l'origen dels visitants, ha apuntat que el 95% són catalans. En relació al que queda de mes, Castellarnau ha assegurat que "fins al 24 creiem que es mantindrà una molt bona ocupació, al voltant del 90%, i després ja veurem com anirà". El més important, ha afegit, és que la situació sanitària es mantingui estable i no es compliqui.

La gran afluència de visitants i segons residents és ben evident a totes les valls del Pirineu. Cerdanya acostuma a ser una de les comarques amb més afluència els mesos d'agost i aquest no està sent una excepció. Tot i això, sectors com la restauració han deixat clar que no estan treballant tant com anys anteriors.

En aquest sentit, la presidenta de l' Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya, Nati Bové, explica que, pel que fa als restaurants, " es va treballant, però molt just. Hi ha molta gent, però busquen coses més assequibles i s'hi miren molt més". Tot i anar treballant, insisteix, "no és com els altres anys, ja que no ho fem amb el volum a què estàvem acostumats, sembla que la gent s'està de moltes coses i no hi ha tanta alegria". Malgrat tot, i tenint en compte les dificultats que ha passat el sector durant el confinament i el principi de l'estiu, Bové assegura que "estem molt contents que tanta gent hagi decidit venir a passar les vacances a Cerdanya" i els permeti, almenys, anar treballant.