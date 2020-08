Les visites guiades a les esglésies de Cerdanya guanyen adeptes

Les visites guiades a vuit esglésies de Cerdanya tenen cada cop més demanda, fins al punt que es preveu assolir a finals d'aquest mes la mateixa xifra d'inscrits que durant tot l'any passat, que va ser d'unes 200 persones. Des del Patronat de Turisme es mostren satisfets amb el bon funcionament del servei tot i l'actual situació sanitària i es plantegen crear de cara a l'any que ve una nova ruta per donar a conèixer el patrimoni d'altres temples de la comarca, ja que actualment hi ha dos recorreguts: un que ressegueix quatre edificis religiosos situats a la solana i un altre amb quatre més que es troben a l'obaga. Una altra opció passa també per allargar els itineraris actuals i així poder ampliar el nombre de punts que es visiten.



Per les dotze visites dutes a terme enguany, el gruix de les quals s'han fet als mesos d'estiu, hi han passat unes 170 persones. El pic de demanda més important s'està registrant durant aquestes setmanes d'agost, on més d'un cop s'ha arribat a omplir la vintena de places disponibles de la ruta. A més, en aquest període s'ha optat per programar les sortides en dimarts i en divendres, amb l'objectiu d'evitar que aquestes coincideixin amb altres iniciatives que tenen lloc durant els caps de setmana.



La cap de l'oficina del Patronat de Turisme de Cerdanya, Maria Faura, creu que la demanda continuarà a l'alça al setembre, moment en què les visites tindran lloc els dissabtes i diumenges i per les quals ja s'han registrat les primeres inscripcions. En aquest sentit, ha recordat que els guiatges per l'interior d'aquests temples i l'explicació del seu vincle històric amb la comarca van començar a l'agost de l'any passat, responent a les nombroses peticions fetes pels turistes que el volien conèixer i seguint les iniciatives que ja existien a la banda administrativa francesa.



Sobre els dos recorreguts, Faura en destaca la portalada de Santa Maria d'All, al terme municipal d'Isòvol, punt d'inici de la ruta de la solana. A més, d'aquest itinerari també en ressalta l 'interior de Sant Climent de Talltorta, a Bolvir, que fa que el temple sigui conegut com la "capella sixtina de Cerdanya". Pel que fa a la ruta de l'obaga, diu que Santa Maria de Talló, a Bellver de Cerdanya, és singular per les seves dimensions i perquè es troba en una cruïlla de camins històrics i, a més, recomana veure Sant Julià de Pedra, també a Bellver, perquè s'alça a sobre d'un turó.



Faura ha insistit en la importància que té la proposta cultural, pel fet que aquesta es pot dur a terme durant tot l'any i complementa altres activitats de turisme natural i actiu. De fet, la cap de l'oficina del Patronat de Turisme de Cerdanya detalla que el que més demanden els visitants en aquesta època de l'any són rutes de senderisme i visites a pobles de la comarca. Finalment, ha dit que el retorn que rep des del sector de l'hostaleria d'aquesta zona pirinenca és que s'estan complint les previsions d'ocupació de l'estiu tot i la situació sanitària actual, marcada pel covid -19.