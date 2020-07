La direccions estatals del PSOE i el PP s'acusen mútuament dels mals resultats electorals

Els resultats de les eleccions basques i gallegues suposen un cop per a la coalició de govern de Pedro Sánchez, així com un revés a la línia dura del PP de Pablo Casado. Però cap dels dos partits està disposat a fer autocrítica en clau estatal i s'acusen mútuament dels mals resultats de diumenge. L'únic líder estatal que entona un clar mea culpa és el secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que ahir va deixar clar en un fil a Twitter que es tractava d'una "derrota sense pal·liatius" i admetia la necessitat de fer una "profunda autocrítica".

Ferraz, per una banda, ha obviat aquest dilluns el fet que ni els socialistes gallecs ni els bascos hagin aconseguit capitalitzar la debacle electoral d'Unides Podem –que ha quedat fora del Parlament gallec i ha perdut fins a cinc escons al País Basc–, de manera que el vot al partit lila se n'hagi anat, en bona mesura, cap a dos partits independentistes: el BNG i EH Bildu. L'executiva del PSOE, en canvi, ha aprofitat els mateixos resultats per atacar el líder estatal del PP, Pablo Casado. Segons el seu parer, el fet d'haver aconseguit "consolidar posicions i fins i tot millorar-les [els socialistes pugen un escó als dos territoris]" demostra que "l'estratègia de la crispació i l'atac constant" contra el govern espanyol i el PSOE que porta a terme la dreta "no fa efecte".

El secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a la SER que "l'aposta personal" de Casado ha fracassat "perquè on no s'ha produït l'estratègia" de sumar amb Ciutadans "li ha anat millor al PP", en relació amb Galícia. El també ministre de Transports ha admès que els resultats obtinguts pels socialistes en les eleccions "no són bons però tampoc són els pitjors". "No són els que ens agradarien", ha afegit, atribuint els resultats a les peculiaritats de les comunitats històriques que "tenen processos molt diferents de la resta".

Casado guarda silenci

A Génova, en canvi, eviten parlar de derrota en majúscules de l'aposta personal de Casado pel candidat de línia dura a Euskadi, Carlos Iturgaiz, amb la suma de sigles de PP i Cs, que perd fins a sis diputats, perquè dels cinc obtinguts al Parlament basc dos acaben sent per al partit taronja, fins ara sense representació a Euskadi. El president dels populars ha decidit de moment guardar silenci. Tampoc han concedit cap entrevista els membres de pes de la direcció estatal. Ahir a la nit el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va decidir fer seva la victòria del president gallec, Alberto Núñez Feijóo –tot i que aquest va reduir a la mínima expressió la sigla del PP en campanya– i la va confrontar als resultats de Sánchez i Iglesias. Segons el seu punt de vista, el PSOE ha patit un "cop dur" passant a ser la tercera força al Parlament gallec.

Aquest matí l'exportaveu del PP al Congrés, i ara al Senat, Rafael Hernando, ha marcat les línies per on circularan els populars a partir d'ara. En un tuit ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver alimentat els resultats d'EH Bildu a base de "blanquejar-los" a Madrid. Considera "penós" que els "hereus dels assassins de Miguel Ángel Blanco" continuïn sent la segona força a Euskadi i surtin reforçats. "El blanquejament d'EH Bildu té conseqüències pitjors que la baixa participació", afegeix. Justament Casado reapareixerà aquest dilluns a Madrid en un acte d'homenatge a Miguel Ángel Blanco, una altra manera de refermar aquest argumentari.