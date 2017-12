"Una cursa molt ajustada": els mitjans internacionals es fan ressò de les eleccions catalanes

Les eleccions a Catalunya convocades per Mariano Rajoy el 21-D han estat presents als titulars dels mitjans internacionals durant aquesta jornada de reflexió prèvia a la votació. Aquests són alguns dels titulars:

BBC: "Els catalans, en una cursa ajustada de cara a les eleccions"

El mitjà britànic destaca que les eleccions "les ha convocades Espanya" i que les enquestes no mostren cap guanyador clar, una circumstància que, segons la BBC, "significa que és poc probable que la crisi catalana se solucioni". La BBC també destaca que Puigdemont s'ha "autoimposat un exili a Bèlgica" mentre el seu principal rival independentista, Oriol Junqueras, "és en una presó espanyols".

'Independent': "Eleccions catalanes: la votació de dijous tindrà enormes implicacions més enllà de les seves fronteres"

L''Independent' destaca que les eleccions catalanes "configuraran el futur paisatge polític d'Espanya" i tindrà impacte "més enllà de les seves fronteres". El diari britànic destaca que les eleccions del 21-D s'han vist esquitxades per acusacions d'ingerències russes, i recullen unes declaracions del ministre espanyol Alfonso Dastis on assegura que les 'fake news' estan confirmades i que la intenció és "debilitar la Unió Europea". El diari també relaciona "la divisió de la societat" a Catalunya amb els atemptats de l'agost a Barcelona i Cambrils, a través d'unes declaracions del exprimer ministre francès, Manuel Valls: "Els autors dels atacs eren persones integrades a lasocietat, marroquins catalans. El salafisme busca societats dividides. Els polítics catalans haurien de saber que els grups terroristes aposten perquè Catalunya se separi d'Espanya".

'Fox News': "Fi de campanya amb domini dels secessionistes a les eleccions catalanes"

'Fox News' destaca que el 21-D tindrà lloc en "circumstàncies excepcionals", ja que els comicis han estat convocats pel govern espanyol. També destaca que els membres del govern català destituït han hagut de viure una campanya diferent, amb el president "refugiat d'Espanya" a Brussel·les i els consellers a la presó.

'Euronews': " Catalunya: una campanya dividida"

El digital 'Euronews' també subratlla que la campanya ha Catalunya ha estat "fora de l'habitual", amb "diversos líders separatistes a l'exili o a la presó". El diari també recorda que l'Estat espanyol governa Catalunya a través de l'article 155. 'Euronews' recull el fet que les enquestes mostren una "societat dividida", i destaca que caldrà trobar acords per poder envestir un nou president de la Generalitat.

'Bloomberg': "La crisi post-eleccions a Catalunya no pinta bé"

El diari econòmic 'Bloomberg' analitza els possibles escenaris després de les eleccions convocades per rajoy a Catalunya, i avança que les coses "no pinten bé". "La regió rebel, dividida sobre si separar-se d'Espanya, o com i quan fer-ho", diu el rotatiu. 'Bloomberg' explica que els líders independentistes són a la presó per tirar endavant "un referèndum il·legal", i assegura que el govern espanyol no té cap intenció de permetre cap votació sobre la independència, encara que sigui legal. 'Bloomberg' també recull unes declaracions de Millo on el delegat espanyol assegura que si l'independentisme guanya "amb una majoria clara es veuran obligats a asseure's i parlar, però dins del marc de la llei".

'Le Monde': "A Catalunya, una campanya a la vora d'un atac de nervis"

Un dels diaris referents de França, Le Monde, repassa el últim dia de campanya de alguns candidats i destaca la falta de discursos que expliquin "clarament" quina va a ser la política que adoptaran les formacions després de les eleccions del 21-D. El mitjà francès també destaca la situació actual de Catalunya amb una societat "més fracturada que mai".

'The Washinton Post': "Les últimes eleccions a Catalunya podrien quedar sense un guanyador"

Alguns mitjans dels EUA, com The Washington Post, consideren que les eleccions del 21-D van a demostrar la polarització de la societat catalana dividida entre els que estan a favor de la independència i els que no. El diari també destaca les diferencies més notables en les campanyes dels candidats i fa una reflexió sobre la lluita de poder entre Catalunya i el govern espanyol.

'Frankfurter Allgemeine': "Somnis a la esquerra en Catalunya"

El Frankfurter Allgemenine analitza les possibilitats del candidat del PSC, Miquel Iceta, de cara a les eleccions del 21-D.