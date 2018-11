L'AMI i l'ACM celebraran una trobada municipalista l'11 de gener per abordar un "acord polític de país"

Les executives de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis han acordat celebrar una jornada municipalista per abordar un "acord polític de país". Així ho han anunciat a través d'un comunicat, en el qual han afirmat que en la trobada es treballarà per buscar "consens i participació" entre representants locals de diferents sensibilitats polítiques i ideològiques.

Les executives de les dues entitats independentistes s'han reunit aquest dimarts després que acompanyessin els expresidents de les entitats Miquel Buch i Neus Lloveras a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a investigats per haver animat els alcaldes a donar suport al referèndum de l'1-O. En la trobada, han aprovat una moció en què es demana l'absolució dels "presos polítics" que es farà arribar a tots els ens locals.

La reunió d'aquest dimarts entre les dues executives de l'ACM i l'AMI també ha comptat amb la participació de Lluís Llach, nou president del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, que ha exposat les línies bàsiques de la plataforma, que busca impulsar un debat ciutadà sobre el model país. També s'ha conversat per videoconferència amb l'exconseller de Salut i responsable del Consell per la República, Toni Comín, que ha explicat les funcions de l'organisme i la seva tasca principal d'internacionalització del procés.