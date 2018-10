L'ANC reclama a la Generalitat que publiqui del DOGC de la Constitució de la República Catalana

Com que el Govern no va publicar al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) el text de Constitució de la República Catalana el dia 27 d'octubre del 2017, com està prescrit per llei, l'ANC va presentar dissabte una petició telemàtica instant el Parlament i el Govern que la publiquin.

També fan una crida a la ciutadania perquè ho reclami telemàticament i en diferents registres del territori el 27 d'octubre, coincidint amb el primer aniversari de la proclamació de la independència. Durant aquesta jornada, l'ANC també ha organitzat actes per reivindicar el mandat de l’1-O.