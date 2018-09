L'ANC i Òmnium fan una crida als ciutadans a concentrar-se a la Gran Via amb rambla de Catalunya un any després del 20-S

L'ANC i Òmnium fan una crida a la ciutadania a tornar-se a concentrar dijous que ve a les 19.30 h a la Gran Via amb Rambla de Catalunya, a prop d'on hi ha la conselleria d'Economia de la Generalitat per recordar l'escorcoll policial que va patir el departament ara fa un any i que va desembocar en una multitudinària concentració ciutadana. "Reivindiquem el nostre dret a la llibertat d'expressió i manifestació cívica i democràtica. Hi vam ser i hi tornarem a ser", afirmen les entitats sobiranistes just un any després del "gran atac a les institucions", com han titllat aquell dia.

El 20 de setembre de l'any passat es van produir diverses detencions de membres del Govern relacionades amb l'organització de l'1-O, i agents de la Guàrdia Civil van entrar a la seu del departament d'Economia a la rambla de Catalunya. Precisament per la concentració de ciutadans davant del departament protestant per l'acció judicial, el llavors president de l'ANC, Jordi Sànchez, i l'encara líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, són en presó preventiva acusats d'intentar obstaculitzar l'actuació judicial. La jornada de record inclourà parlaments i actuacions musicals.