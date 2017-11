ANC i Òmnium se sumen a l’aturada el 8-N

Repetir una aturada de país com la que es va viure el passat 3 d’octubre. Sota aquesta voluntat, l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van anunciar ahir que se sumaven a la vaga convocada per la Intersindical-CSC per al pròxim 8 de novembre. “Esperem que hi torni a haver una aturada, en què reclamarem que s’aturi la repressió que viu el nostre país”, va explicar ahir Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural. La Taula per la Democràcia, en què s’inclouen UGT i CCOO i les patronals de la mitjana empresa, s’estan plantejant com donar suport a la jornada sense fer vaga amb accions com concentracions, aturades als centres de treball o marxes lentes a les carreteres.

No obstant això, des del sindicat van assegurar que la vaga general responia únicament a “raons laborals” i que en cap cas tenia relació “amb les detencions dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya o els Jordis”. Així ho va aclarir Marc Salles, portaveu de la Intersindical-CSC. De fet, Salles va recordar que “les vagues polítiques estan prohibides a Espanya”. Des del sindicat van assegurar que la vaga es convocava per denunciar la precarietat laboral i la sortida de la crisi que es planteja, que es considera “un engany”, segons Carles Sastre, secretari general de l’organització de treballadors.

Malgrat els seus intents de desmarcar-se del context polític, Foment del Treball va anunciar ahir que dilluns presentarà una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per declarar il·legal la vaga general del 8 de novembre. A través d’un comunicat, la patronal que presideix Joaquim Gay de Montellà considera que l’aturada està convocada “per motius extralaborals, malgrat que la redacció de la convocatòria procura ocultar els motius polítics que sí que va incloure en dues convocatòries anteriors”.

El document assegura que els motius laborals “són absolutament genèrics i descontextualitzats”, però en canvi els motius de la vaga són “molt evidents si es valoren els antecedents i el context polític i social”. Finalment, la patronal assenyala que la convocatòria “té defectes formals”, ja que Intersindical-CSC no va comunicar, amb un mínim de deu dies d’antelació, la convocatòria de vaga a Foment i a Fepime.

En paral·lel a l’aturada del dia 8, l’ANC i Òmnium van anunciar una setmana de protestes que van batejar com Setmana de la llibertat. L’esdeveniment arrencarà el diumenge 5 de novembre amb una “penjada de cartells” arreu de Catalunya per exigir la llibertat “per als presos polítics”, va explicar Agustí Alcoberro (ANC). D’altra banda, les dues entitats inclouen en aquest programa la participació en l’aturada de país i animen la ciutadania a seguir fent cassolades a les 22.00 h. La setmana tindrà el seu punt culminant el dissabte 11 de novembre en una manifestació que arrencarà a les 17.00 h a Barcelona. “Encara no està concretat exactament on se celebrarà, però volem aconseguir una mobilització que reculli grans xifres [...] Volem que l’11 de novembre es converteixi en un nou 11 de setembre”, va dir Alcoberro.

Talls a les carreteres i a FGC

Tot i que les mobilitzacions començaran la setmana que ve, al llarg de la jornada d’ahir diversos manifestants ja es van repartir per diferents punts de les carreteres i la xarxa de transport públic per denunciar l’empresonament dels alts càrrecs del Govern. Moltes de les accions es van organitzar des dels Comitès de Defensa del Referèndum.

Durant el matí la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils (FGC) va acumular retards de fins a 20 minuts a causa de talls, que també es van produir a estacions com la de Girona o Reus. A Barcelona més d’un centenar de persones van tallar la Gran Via, una imatge que es va repetir en vuit carreteres catalanes. Una de les incidències més destacades es van produir a l’AP-7 i la B-30, quan unes 250 persones, entre professors i estudiants de la UAB, van tallar les vies durant prop de 20 minuts.