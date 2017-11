ANC i Òmnium volen convertir l’11 de novembre "en un nou 11-S"

L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han fet una crida perquè l'11 de novembre es converteixi "en un nou 11-S". Així ho ha afirmat el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, en una roda de premsa a la seu de l’entitat aquest divendres. Per la seva banda, el responsable d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha fet una crida a la gent per "desbordar els carrers de Barcelona". "Farem el que calgui per exigir la llibertat dels consellers i el vicepresident de la Generalitat, escollits legítimament, així com la llibertat dels Jordis", ha explicat Mauri.

La manifestació de l'11 de novembre començarà a les 17.00 h, però cap de les entitats sobiranistes ha explicat quin serà el punt de concentració. "Encara no està concretat, però volem aconseguir una mobilització que reculli grans xifres", ha expressat Alcoberro. Tant l’ANC com Òmnium han explicat que els pròxims dies es posarà en marxa tota la logística per mobilitzar "centenars de milers de persones, fins i tot més d’un milió".

L’acte de l’11 de novembre pretén ser el punt culminant del que totes dues entitats han batejat com a "setmana de la llibertat". L'esdeveniment arrencarà diumenge, 5 de novembre, amb una "penjada de cartells" arreu de Catalunya per exigir llibertat "per als 10 presos polítics", ha dit Alcoberro. A banda, ANC i Òmnium també han anunciat que es sumaran a l’aturada de país del 8 de novembre convocada per la Intersindical CSC. "Esperem que aquest dimecres hi torni a haver una aturada, on reclamarem que s’aturi la repressió que viu el nostre país", ha comentat Mauri. Finalment, els dos portaveus també han animat la ciutadania a seguir fent cassolades a les 22.00 h.

Una de les altres qüestions que s’han plantejat a la roda de premsa ha sigut la possibilitat de crear una " gran llista de país", tal com ha comentat aquest divendres la coordinadora del PDECat, Marta Pascal. El responsable d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha comentat que prefereix "que siguin els mateixos partits els que decideixin com presentar-se". D'altra banda, el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, ha afirmat que l’entitat està treballant per conformar una "taula de partits" per decidir com s’han de configurar les llistes de cara al 21-D. No obstant, Alcoberro no ha especificat els partits que la formaran i quan es celebrarà aquesta taula. Tot i que totes dues entitats consideren que les eleccions s'han convocat de forma "il·legítima", creuen que les forces independentistes s'hi han de presentar per "revalidar o ampliar la majoria parlamentària". "No ens fan por les urnes", ha sentenciat Mauri.