ANC i Òmnium convoquen concentracions pels cinc mesos d'empresonament "injust" de Sànchez i Cuixart

L'ANC i Òmnium han convocat per a aquest divendres a les 19.00 hores concentracions davant dels ajuntaments coincidint amb els 5 mesos de l'empresonament "injust" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Sortim a les places de tot el país per demanar la seva llibertat i també la de Joaquim Forn i Oriol Junqueras", és la crida de les entitats sobiranistes. En el cas de Barcelona, la concentració està convocada a la plaça Universitat. Fa 5 mesos que Sànchez i Cuixart estan a Soto del Real en presó preventiva acusats de sedició i rebel·lió per la manifestació davant del departament d'Economia del passat 20 de setembre.