L'ANC es reunirà amb SCC si aquesta demana la llibertat de Jordi Sànchez

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) accepta reunir-se amb Societat Civil Catalana (SCC) per "contribuir a un clima de concòrdia i convivència" a Catalunya sempre que l'entitat unionista demani públicament la llibertat de l'anterior president de l'ANC, Jordi Sànchez, empresonat a Lledoners. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha enviat una carta al president de SCC, José Rosiñol, en la qual li respon a la petició formal de reunió que li va fer arribar el passat 27 de juliol Rosiñol "per rebaixar la tensió social en els nostres pobles i ciutats".

L'ANC ha lamentat en un comunicat que la carta de Rosiñol no contingués "cap referència" a la que qualifica de "situació de repressió política ni a la vulneració de drets fonamentals que viu el poble de Catalunya, ni tampoc a l'existència de presos i exiliats polítics".

A la carta de resposta de Paluzie, que porta data del 9 d'agost, aquesta afirma que "l'objectiu de contribuir a un clima de concòrdia i convivència entre catalans i treballar conjuntament per rebaixar la tensió social en els nostres pobles ciutats és, certament, un objectiu que compartim".

No obstant això, Paluzie defensa que "la primera condició per establir aquest clima és la de recuperar la plena normalitat democràtica i acabar amb la vulneració de drets fonamentals i la repressió política". En aquest sentit, Paluzié recorda a Rosiñol que el seu predecessor en la presidència de l'ANC, Jordi Sànchez, està en presó preventiva des del passat 16 d'octubre, per activitats "pacífiques".

Un "gest de distensió"

"Si l'entitat que vostè presideix demana públicament la seva llibertat immediata i la retirada de les acusacions que pesen contra ell, i que ja han estat descartades per jutges de països de la UE en el cas d'altres acusats amb un grau de responsabilitat política molt superior, estarem encantats de reunir-nos amb vostès", diu Paluzie.

Segons la presidenta de l'ANC, la reunió, si es duu a terme, tindria per objectiu "intercanviar idees sobre com la defensa dels respectius objectius polítics de les nostres entitats (en el nostre cas, la independència de Catalunya per mitjans democràtics i pacífics, i en el seu el manteniment de Catalunya dins de l'Estat Espanyol). Paluzie confia es la trobada "pot fer-se preservant el respecte, la convivència i el diàleg democràtic entre tota la ciutadania catalana".

"Creiem que el que li demanem és un gest de distensió que permetria obrir una nova etapa en el debat polític al nostre país", assenyala finalment la carta de Paluzie.