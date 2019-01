L'ANC fa una crida a acompanyar els presos amb pancartes i estelades durant el trasllat a Madrid

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha difós un missatge a través de les xarxes socials en què crida a acompanyar els presos amb estelades i pancartes per transmetre'ls "escalf i força" quan siguin traslladats a Madrid l'1 de febrer per afrontar el judici de l'1-O. Donen per fet que el trasllat serà al matí, i conviden a acompanyar-los "a diversos punts del recorregut" amb distintius independentistes.

Si es compleix la primera premissa, a la tarda criden a fer concentracions tant a Barcelona, als Jardinets de Gràcia, com a les capitals de comarca, per denunciar que l'autodeterminació "és un dret, no un delicte". L'endemà preveuen una concentració a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana per dir al Govern i al Parlament que "ells poden revertir aquesta situació".

El trasllat dels nou acusats pel delicte de rebel·lió des de les presons catalanes a centres penitenciaris de Madrid es farà divendres que ve. Fonts jurídiques van assenyalar ahir a l'ARA que, si bé la idea inicial era procedir a aquest trasllat aquest dimarts, 29 de gener, el Tribunal Suprem ha optat per promoure un trasllat que permeti als acusats ser a prop del tribunal amb pocs dies d'anticipació basant-se en sentències recents del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Aquest calendari limitaria a l'estrictament necessari el trasllat dels lletrats a Madrid per seguir preparant la defensa en contacte directe amb els seus clients.