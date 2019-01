L'ANC adverteix que la repressió política no pot fer abandonar l'objectiu de la independència

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha advertit un cop més al Govern que la repressió política no pot fer abandonar l'objectiu de la independència i que això es traduirà en accions concretes de pressió a l'executiu després que els militants de l'assemblea hagin ratificat amb un 80% de suport la via unilateral. "El Govern haurà de tornar a treballar per la independència perquè ha de fer la seva feina", ha subratllat Paluzie en una entrevista a TV3 davant la manca de concrecions a l'hora d'implementar la República.

"Costa molt avançar i el judici ho condiciona tot, som en un període transició i encara no ha començat la nova etapa després del mes d'octubre del 2017 perquè ens hem quedat en un replà abans de fer el cim", ha lamentat la presidenta de l'ANC. Paluzie ha reconegut que el referèndum acordat és la millor via, però ha recordat que això no és possible per la negativa de l'Estat. "Malauradament, la majoria política és la que és a Espanya i no és realista pactar un referèndum".

Paluzie ha considerat "lògic que es redefineixin nous espais polítics", en al·lusió a la Crida, i ha deixat clar que "és un partit polític" que no té res a veure amb el paper que fa la seva entitat, que beu de la transversalitat i la pluralitat. "La Crida no és això, hi ha el Govern, hi ha consellers", ha afegit. Davant l'apel·lació a la unitat de la Crida, no secundada per la resta d'actors polítics, Paluzie ha opinat que "ha de ser estratègica". Sobre les eleccions municipals, l'ANC ha avisat que no es pensen mullar per una determinada opció política, tot i promoure primàries en diferents localitats. "El nostre paper s'acaba el 23 de febrer, quan s'acaben les últimes primàries, hem impulsat un mètode obert a tothom, però quan arribin els comicis, l'ANC demanarà uns compromisos als partits i els que els acceptin rebran el nostre suport", ha assenyalat.

Accions durant el judici

Paluzie ha confirmat que han convocat mobilitzacions davant el trasllat de demà dels presos a Madrid. "Demanem que els acompanyin en el trajecte i a les tardes convocarem concentracions a les capitals de comarca", ha explicat abans de deixar clar que no pensen "obstaculitzar el seu trasllat perquè els presos volen anar a declarar". "El judici ha de ser una eina de denúncia perquè volen convertir en un delicte el dret a l'autodeterminació", ha afegit, i ha advertit: "Només la independència ens portarà la llibertat dels presos".

La màxima dirigent de l'entitat ha revelat que el dia d'inici del judici ella serà a Madrid perquè "l'entitat hi té una implicació", en al·lusió a les penes de presó que pesen sobre Jordi Sànchez i Carme Forcadell, expresidents de l'ANC. També el dia d'inici del judici, l'ANC farà concentracions en diferents ciutats europees sota el lema "L'autodeterminació és un dret, no un delicte".