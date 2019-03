L'ANC veu possible que el Procés culmini després d'uns comicis catalans si l'independentisme supera el 50% dels vots

L'ANC ja té enllestit el nou full de ruta que ha d'aprovar en l'assemblea general d'aquesta primavera, després del procés d'esmenes dels socis. La direcció ha esbossat un rumb a seguir que té en compte diferents escenaris, entre els quals que la manca d'unitat de l'independentisme provoqui unes noves eleccions al Parlament de Catalunya a la tardor. En aquest supòsit, l'entitat creu que podria culminar igualment el procés d'independència si en aquests comicis els partits a favor de la República Catalana obtinguessin més del 50% dels vots.

Tal com ha publicat 'El Periódico' i consta en el document que l'entitat ha fet públic a la seva pàgina web, l'Assemblea manté com a via prioritària la unilateral, davant de la impossibilitat, creu, que l'Estat pacti un referèndum o que un organisme internacional l'obligui a acceptar-lo. En l'escenari unilateral, però, l'ANC detecta que la principal debilitat és la manca d'unitat estratègica entre els actors, que fa –al parer de l'entitat– que no es pugui culminar el que es va iniciar en el referèndum de l'1 d'Octubre.

"L'unilateral és l’escenari que l’Assemblea considera més probable, que depèn de nosaltres i ens permet ser proactius; per tant, prioritzem que hem d’actuar entenent que ens trobem en aquest escenari. No obstant això, el seu principal punt dèbil és la manca d’unitat estratègica dels partits, entre ells i amb la societat civil", analitza l'entitat, que afegeix que considera les formacions polítiques la "baula més feble" del moviment.

Pel que fa a l'ampliació de la base social que dona suport a la independència, l'ANC creu que això "no és una estratègia ni un escenari en si". "Encara que fóssim el 80%, la independència no ens vindria donada", afirma el document.

També carrega contra el Govern actual i la majoria del Parlament, a qui acusa d'incomplir promeses electorals d'implementar el resultat de l'1 d'Octubre, restituir el Govern "legítim" de Catalunya o no suspendre els diputats processats per rebel·lió per part del Tribunal Suprem. En aquest sentit i de cara als comicis espanyols que es faran el 28 d'abril, l'entitat demana als partits independentistes que no col·laborin amb la governabilitat de l'Estat si no és a canvi d'un referèndum d'autodeterminació. De fet, només l'assoliment d'un acord per fer una consulta sobre la independència faria que l'ANC –segons aquest document– renunciés a la via unilateral com a prioritària.

En cas que els partits independentistes i entitats arribessin a un acord estratègic en aquesta legislatura –relacionat també amb la resposta a la sentència del judici de l'1-O–, l'ANC aposta pel següent full de ruta: "Un cop tots aquests actors estiguin alineats amb l’objectiu, caldrà revalidar la declaració d’independència al Parlament i publicar-la al DOGC, fer una proclamació solemne de la República Catalana davant del món, tot abaixant la bandera espanyola del Palau de la Generalitat i del Parlament, demanar el reconeixement internacional de la independència de Catalunya, i constituir-se en estat". I continua descrivint: "A partir d’aquí, caldrà publicar els decrets de desenvolupament de la llei de transitorietat jurídica, deixar en llibertat els presos polítics i organitzar el retorn dels exiliats. Les institucions i, si cal, la societat civil hauran d’activar el pla d’organització del territori de manera indefinida en compliment de la legislació vigent de l’estat constituït".

Nova xarxa territorial: els Consells Locals de la República Catalana

El full de ruta d'enguany de l'Assemblea preveu la creació d'uns nous ens locals anomenats Consells Locals de la República Catalana (CLdRC), que tindrien la funció d'estar en contacte amb el Consell per la República impulsat per l'expresident Carles Puigdemont a l'exili i de facilitar la "participació" de la ciutadania.

Aquesta col·laboració, segons el document, hauria de servir per poder aplicar els resultats del referèndum de l'1 d'Octubre.

Tal com ha fet en els últims mesos i anys, l'ANC segueix apostant per una estratègia de mobilització pacífica i no-violenta i també per noves estratègies de desobediència civil i no cooperació, com la campanya del consum estratègic en què es fa boicot a les empreses que l'octubre del 2017 van marxar de Catalunya.