L'ANC convoca actes descentralitzats dissabte per instar el Govern a publicar al DOGC la declaració d'independència

L'ANC convoca actes aquest dissabte, 27 de setembre, davant seus de la Generalitat per reclamar que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la declaració d'independència que fa un any no va arribar a tenir contingut jurídic, perquè no es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) tot i ser votada a la cambra. Les mobilitzacions seran a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, i les peticions es podran fer des de les 9 h del matí fins a les 14 h del migdia.

Aquest dissabte, l’ANC durà a terme un acte a diversos punts del territori per instar el Govern i el Parlament a fer peticions perquè es publiqui al DOGC el text de la Declaració de la República catalana, que es va aprovar en votació parlamentària el 27 d’octubre del 2017. Durant aquest període de temps, els ciutadans faran cua i aniran entregant les sol·licituds. A les 11 h, a la rambla de Catalunya 19-21 de Barcelona, davant la conselleria de Vicepresidència i Economia, es farà un acte polític amb la presència de la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie.

L'entitat va fer un ultimàtum a principis d'octubre en què deixava de marge a les forces independentistes fins el 21 de desembre perquè presentessin una estratègia "nítida" per implementar la República. Si no, iniciarien una onada de mobilitzacions en un sentit d'oposició a l'executiu i en què, fins i tot, es reclamarien dimissions a qui no estigués disposat a prendre riscos per la independència.