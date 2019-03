L'ANC exigeix que l'independentisme bloquegi el Congrés

Des del 21-D l'estratègia de l'ANC –partidària de desobeir i optar per la unilateralitat– xoca amb la del Govern, i les crítiques de l'entitat als principals partits independentistes ja han deixat de ser puntuals. Aquest dijous, l'Assemblea ha fet pública una nova "exigència" a l'executiu de cara a les eleccions generals: "Construir un front que bloquegi les Corts espanyoles".

A diferència de les eleccions municipals, en què l'ANC s'ha implicat a fons en les primàries independentistes, en les generals s'ha decantat per un segon pla, tot i que no ha renunciat a posar condicions concretes que passen, bàsicament, per la "unitat estratègica d'acció" per impedir la governabilitat a l'Estat: "El govern del PSOE ha demostrat que no respecta el dret a l'autodeterminació ni té voluntat d’acabar amb la repressió política: forma part del bloc del 155. Europa i el món no entendrien que donéssim suport a un partit que ha sigut còmplice de la dissolució il·legal del Parlament i el cessament del Govern de la Generalitat".

La recepta de l'Assemblea, doncs, és el "bloqueig" de l'Estat ("És un gravíssim error polític generar expectatives de diàleg") i el compliment del "mandat de l'1-O". "Instem al Govern i al Parlament a avançar clarament en el desenllaç del procés d'autodeterminació de Catalunya, d'acord amb el mandat de l'1-O, per la via unilateral, únic camí possible per generar un diàleg multilateral de resolució definitiva del conflicte", destaca l'ANC en el seu comunicat.

De fet, les eleccions del 28-A són vistes per l'ANC com un "front exterior" en el qual les direccions dels partits s'haurien de comprometre a "culminar" el Procés. "El temps del peix al cove, dels pactes per engrunes, ja s'ha acabat. Ara cal fer República de debò, sense por, amb fermesa, dignitat i coratge", conclou l'entitat.