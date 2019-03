L'ANC veu "gravíssima" l'entrada dels Mossos d'Esquadra en escoles buscant llaços grocs

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha titllat aquest dissabte de "gravíssima" l'entrada dels Mossos d'Esquadra en algunes escoles catalanes a la recerca de llaços grocs i ha instat a "no tolerar" actuacions d'aquest tipus, amb les quals, segons el seu parer, es pretén "amagar que hi ha presos polítics".

En declaracions als periodistes recollides per l'agència Efe, Paluzie ha assegurat aquest dissabte que "el que va passar ahir amb l'entrada dels Mossos en escoles en horari lectiu, arribant a l'extrem d'esborrar amb pintura blanca un mural pintat per nens i nenes, és gravíssim i no s'hauria de tolerar".

Aquest dissabte el conseller d'Interior ha assegurat que la policia catalana revisarà si s'ha actuat de "manera inadequada" en la retirada de símbols a les escoles.

Els Mossos d'Esquadra van entrar ahir en diversos edificis públics, entre els quals escoles, per comprovar que no hi hagués llaços grocs o simbologia partidista, en compliment de les instruccions de la Junta Electoral Central (JEC).

Paluzie ha fet aquestes declaracions abans de participar en un acte a Barcelona de suport a "preses, exiliades i represaliades polítiques", amb motiu del primer any de l'empresonament de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.