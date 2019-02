L'ANC pressiona el Govern: "Què feu per aplicar el mandat de l'1-O?"

L'entitat que presideix Elisenda Paluzie ha començat avui la concentració que farà durant els pròxims 20 dies davant el Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i davant el Parlament –quan hi hagi ple–, de dilluns a divendres de 9 a 21 hores, per reclamar determinació a l'executiu de Torra. L'inici de la mobilització ha tingut lloc aquest dilluns al matí a Sant Jaume, on cinc persones han desplegat una pancarta dirigida a l'executiu de Quim Torra: "Què feu per aplicar el mandat de l'1-O?" En una atenció als mitjans, Paluzie ha explicat que l'acció no era per anar contra el Govern, sinó per pressionar-lo i exigir-li que "es comenci a posar les piles", i ha recordat que el seu objectiu era revalidar el mandat de l'1-O.

Paluzie, que ha opinat que no es podia esperar "res" del judici de l'1-O perquè la sentència ja estava "decidida", ha subratllat que el Govern no explica què està fent per fer efectiva la independència. En aquest sentit, la presidenta de l'ANC ha preguntat a l'executiu si estava plantejant "solucions alternatives" a escenaris de no negociació amb l'Estat: "Pensar que ens podem quedar tranquils només gestionant l'autonomia i esperant que arribi un referèndum acordat és ser poc realista", ha sentenciat.

A Paluzie l'ha acompanyat el coordinador de l'assemblea territorial de la dreta de l'Eixample de Barcelona, Josep Molins, que ha explicat que cada dia una secció de la ciutat s'encarregarà d'organitzar l'acció. "No anem en contra del Govern, sinó a pressionar-lo, que és el millor que ha fet sempre l'ANC", ha assegurat.

Campanya a una vintena de ciutats europees

L'ANC combinarà la protesta per la inacció del Govern amb la denúncia a l'exterior del judici del Procés. Paluzie va explicar que una vintena d'assemblees exteriors de l'entitat es mobilitzaran en diferents ciutats europees a la vegada que comenci el judici de l’1-O. L’objectiu és aconseguir “màxima mobilització i impacte”. Ha remarcat la importància de "seguir lluitant" per aconseguir la independència: “No ens vindrà ningú a ajudar. No hi haurà solucions màgiques. Només la farem nosaltres i fer-la vol dir tots: Govern, Parlament i poble mobilitzat ". Les mobilitzacions començaran dissabte 9 fins al proper divendres 16, coincidit amb l'inici de la causa al Tribunal Suprem.

Les ciutats escollides seran Glasgow, Edimburg, Aberdeen, Copenhaguen, Luxemburg, Brussel·les, Berlín, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Munic, Karlsruhe, Colònia, París, Niça, Ginebra, Basilea, Zuric, Sant Sebastià, Bilbao, Vitòria i Pamplona. Paluzie ha avançat que la de Londres comptarà amb el suport del intergrup parlamentari de Catalunya de Westminster i es realitzarà davant de Downing Street, on resideix la primera ministra Theresa May.