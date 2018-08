Paluzie qualifica la Diada d'aquest any d'"especial" i" diferent": "És la primera que es fa en un context de repressió política sense precedents"

"La Diada d'aquest any serà especial i molt diferent de la resta. És la primera Diada que es fa en un context de repressió política sense precedents". Així ha descrit la presidenta de l'ANC, Elizenda Paluzie, la mobilització del 11 de Setembre d'aquest any, en una entrevista a Catalunya Ràdio. La Diada vol recuperar les fites independentistes, més que reivindicar la llibertat dels presos. "No és una manifestació pels presos sinó per la independència i la República catalana", ha comentat, tot i admetre que la repressió política hi serà present. "L 'objectiu principal serà fer veure que la repressió política no ha aconseguit el que volia, que és abandonar els objectius polítics dels independentistes", ha afegit.



Paluzie ha descartat quetingui un caràcter alegre com altres anys. "No pot ser festiva. El to serà pacífic i cívic, però serà especialment reivindicativa i austera, per reflectir la especial situació que tenim", ha explicat.

"Hem d’analitzar si l’amenaça de violència d’un Estat ens ha de paralitzar per sempre més"

La presidenta de l'ANC critica que "no hi ha una estratègia clara, definida, consensuada i pactada per fer efectiva una República Catalana" dels partits independentistes però que, més que autocrítica, s'ha de fer una anàlisi dels fets. Paluzie creu que la independència s'havia d'haver declarat "amb tota la força de l’1 i del 3 d’octubre" i que s'ha d'analitzar si hi hauria hagut més violència al carrer, tal com van dir alguns dels líders independentistes que denunciaven haver rebut amenaces de l'Estat. La presidenta de l'ANC considera que "la violència ja la vam veure l’1-O". "Hem d’analitzar si l’amenaça de violència d’un Estat ens ha de paralitzar per sempre més. Fins quan?", ha denunciat. A més a més, Paluzie ha criticat el "xafardeig de conflictes" que hi ha hagut "entre partits polítics i dirigents".

En aquest sentit, ha defensat la via de la desobediència. "Si volem la independència tenim una via que és exercir el dret d’autodeterminació, que és un dret que enlloc està escrit que sigui acordat", ha dit la presidenta de l'ANC, que assegura que té la presó "assumida", després de veure la situació en què es troben Jordi Sànchez i Carme Forcadell.

Paluzie ha admès que Catalunya no és una república, però que el Parlament va declarar la independència tot i no fer-la efectiva. "la Generalitat és una comunitat autònoma", però "Catalunya no és una autonomia, sinó una nació", ha reconegut, i ha lamentat que "les competències del Govern" siguin "les d'una comunitat autònoma".