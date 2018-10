L'ANC demana que el Consell per la República sigui "efectiu" i que es coordini amb el Govern

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, demana que el Consell per la República sigui "efectiu" i reclama que hi hagi una bona coordinació amb el Govern. Paluzie creu que aquest òrgan que es presentarà aquest vespre serà molt important per "donar sentit polític a l'exili" i que, a la vegada, donarà "continuïtat històrica" a la declaració d'independència del 27-S. La presidenta de l'entitat independentista ha fet aquestes declaracions durant la diada en solidaritat amb els presos polítics i els exiliats organitzada pel Comitè de Solidaritat Catalana i celebrada a Perpinyà.

Paluzie ha dit també que creu que aquest òrgan serà "molt important" per "donar sentit polític a l'exili" i que, a més, donarà "continuïtat històrica" a la declaració d'independència que va fer el Parlament el 27 de setembre. D'entrada, ha insistit, "ha de tenir aquest rol". La presidenta de l'ANC també ha anunciat que el proper 10 de novembre la Casa de la Generalitat a Perpinyà acollirà el secretariat de l'assemblea, coincidint amb la Diada de la Catalunya Nord. En aquest sentit, ha dit que s'organitzaran autocars per participar a la manifestació que hi ha prevista a Perpinyà.

Per la seva banda, el president de l'Associació Catalana de Municipis (AMI), Josep Maria Cervera, també ha celebrat la creació del consell i ha dit que servirà per "continuar internacionalitzant" la situació política de Catalunya. A més, al seu entendre també permetrà poder fer tot allò que "aquí no podem fer per la manca de llibertat i per la vulneració de drets que patim". Amb tot, Cervera s'ha mostrat convençut que el municipalisme hi tindrà molt a dir. En aquest sentit, ha recordat que l'AMI ha actuat com a nexe d'unió entre els ciutadans i el Parlament i que així ho seguirà fent a través d'aquest nou òrgan, on "també hi tindrà representació la societat civil".

Durant tot el dia hi ha programades activitats a la plaça Victòria de Perpinyà i aquest matí la diada ha comptat amb la participació de Paluzie i Cervera, però també amb les intervencions de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de la membre dels CDR de Viladecans acusada de rebel·lió i terrorisme Tamara Carrasco. També ha fet acte de presència Jordi Pesarrodona, regidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada, i del regidor de la CUP a l'Ajuntament de Berga Francesc Ribera, que ha cantat una cançó del seu grup musical 'Brams'.