L'ANC matisa el seu full de ruta i demanarà el vot per a aquells partits que no descartin la via unilateral

L’ANC referma la seva aposta per la via unilateral, però amb matisos. Els socis de l’entitat independentista han ratificat el full de ruta, però evitant una posició maximalista. El secretariat havia plantejat inicialment, com va avançar l'ARA , exigir als partits "una proposta de mandat cap a la unilateralitat" i establia només demanar el vot a les properes eleccions al Parlament per als partits polítics que "assumeixin explícitament una proposta de mandat cap a la unilateralitat". El secretariat de l'ANC buscava així un compromís ferm dels partits en el seu programa amb la via unilateral just quan s'havia d'obrir la taula de diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol que ha abanderat ERC, que ha optat per prioritzar la negociació a la via unilateral.

El text final, que s'ha debatut durant els quatre dies que s'ha allargat l'assemblea –que s'ha fet de manera virtual pel coronavirus– i que ha estat aprovat pel 92% dels socis, estipula ara exigir a les formacions polítiques "una proposta de mandat cap a la independència, que inclogui la via unilateral, amb una unitat estratègica que la sustenti" i es limita a remarcar que "només donarà suport als partits polítics que assumeixin explícitament aquesta proposta de mandat". Una rebaixa en els plantejaments que respon a la incomoditat que aixecava entre certs sectors de l'entitat el document que el secretariat havia posat sobre la taula perquè consideraven que d'aquesta manera es posicionava de manera partidista excloent certs partits, com ERC, a l'hora de demanar el vot als pròxims comicis. Una contesa electoral en què l'ANC no impulsarà cap candidatura després que fossin rebutjades les esmenes que s'havien presentat i que van rebre el suport de menys del 30% dels associats.

En qualsevol cas, el full de ruta sí que manté el ca ràcter plebiscitari de les eleccions i deixa clar, com ho detallava inicialment, que "si fruit d’aquestes eleccions es constatés una majoria social independentista a partir del 50%+1, s’hauria de validar l’estratègia unilateral i el Parlament hauria de donar pas a la investidura d’un govern disposat a reconèixer la voluntat de la majoria social". Aquest nou govern català hauria de ser capaç, a parer de l'entitat, "de bastir i preparar amb determinació les eines necessàries per, quan estigués preparat i fos el moment adequat, rehabilitar la declaració del 27 d’octubre i fer una declaració política en seu parlamentària". En aquest apartat, però, també s'ha tret la part introductòria que descartava endegar una etapa de negociació amb l'Estat "donada la suposada i experimentada impossibilitat de qualsevol diàleg amb l’estat espanyol".

L’Assemblea, però, es referma en la convicció que la independència només serà possible amb una ruptura democràtica com defensava en el text original. "Fer efectiva la independència en un context de no acord amb l’estat espanyol no és fàcil, però esperar un canvi, tant en l’opinió pública espanyola com en l’estructura profunda de l’estat espanyol, que signifiqui respectar el dret d’autodeterminació i acceptar la possibilitat de la independència de Catalunya mitjançant un referèndum acordat, és pràcticament impossible".

Pel que fa al paper de l'ANC, els més de 6.000 socis que han participat en la votació –cinc cops més que en l'última assemblea– manifesten que ha de fer un pas endavant per tornar a liderar el procés social independentista. "Liderar no vol dir fer-ho electoralment, però el nostre lideratge ha de portar a canviar els missatges o els lideratges polítics actuals –sostenen–. No podem jugar a dues veritats. I aquí és on hem d'aplicar la nostra força per ser creïbles i liderar socialment el procés", proposen. En aquest sentit, no s'estalvien retrets als partits: "Podem dir que l'1-O va ser una realitat, però a partir de llavors els partits, el govern i el Parlament no van complir el seu compromís. I una errada de la societat, que els va donar suport i confiança, va ser acceptar aquesta situació que ens ha portat fins avui", denuncia el document.