L'ANC reivindicarà l'1-O amb actes descentralitzats arreu del país

El secretariat nacional de l'ANC, que s'ha reunit a Mollerussa, ha decidit commemorar el referèndum de l'1-O amb la resta d'actors que van fer possible el referèndum, amb actes arreu del país amb l'objectiu de reivindicar aquella fita i fer efectiu el mandat de les urnes. Per tal de recollir totes les activitats, actes i accions que es puguin programar per aquell cap de setmana i pel mateix dia 1, des de qualsevol de les entitats o col·lectius implicats, es farà un web específic. També s'ha acordat que es col·locaran plaques commemoratives als col·legis electorals i es farà un acte simultani descentralitzat que serveixi de tancament de la jornada, pel qual cada territori decidirà si és més adequat fer-ne un a cada col·legi o poble o bé si agrupa municipis propers.

"L'1 d'octubre del 2017 és el dia que el poble de Catalunya va agafar les regnes del seu propi futur i es va autodeterminar, amb una repressió i una violència sense precedents per part de l'estat espanyol des de la instauració de la 'democràcia'. Aquell dia vam ser realment sobirans, i el mandat que se'n desprèn no es pot ni ignorar ni devaluar. És per això que aquesta data i el seu mandat es vol posar en valor", explica l'entitat en el comunicat.

D'altra banda, l'ANC ha aprovat per unanimitat entrar a formar part de l'entitat Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), l'única organització internacional no governamental dels pobles sense estat que treballa activament pel dret a l'autodeterminació. L'UNPO, a més, és un fòrum internacional amb la finalitat que els seus membres puguin participar activament en les organitzacions internacionals establertes pels estats del món. L'ANC compleix així el full de ruta que es va aprovar en l'última assemblea, en què es va acordar com a objectiu estratègic aconseguir el màxim suport internacional i establir vincles amb els pobles i les organitzacions socials de la comunitat internacional amb la finalitat d'identificar suports i ser propositius en l'oferta del paper que pot tenir Catalunya com a aliada.

Paral·lelament, per tal de recuperar la memòria històrica com a pilar bàsic d'un país reconciliat, el secretariat nacional ha aprovat treballar per a l'anul·lació dels judicis sumaríssims, enfortir el banc d'ADN i l'obertura de les fosses comunes, treballar per la recuperació del patrimoni espoliat, eliminar la simbologia franquista i recuperar la memòria oral, sense oblidar que cal afrontar la memòria també des d'una perspectiva de gènere, amb polítiques de memòria transversals i responsables. Per portar-ho a terme es contactarà i es col·laborarà amb entitats memorialistes i amb les institucions directament implicades per tal d'oferir l'Assemblea com a cadena de transmissió i acostar la importància de la memòria històrica arreu del territori. Un grup de treball que es presentarà a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) el 21 d'agost a Prada amb el nom "No hi ha República catalana sense memòria".