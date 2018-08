L'ANC acorda treballar amb Primàries per la República el procés per bastir llistes unitàries de cara a les municipals

L'ANC, Primàries per la República i Primàries Barcelona han comparegut conjuntament per segellar públicament un acord amb el qual es comprometen a treballar per celebrar eleccions primàries independentistes de cara a les eleccions municipals i a posar els "recursos tècnics i humans" perquè sigui així. En el manifest que han firmat els seus representants aquest dijous a la seu de l'ANC, Josep Manel Ximenis, Elisenda Paluzie i Jordi Graupera, han pactat elaborar un cens a partir del 27 d'agost a la web 'www.primariescatalunya.cat'. També han acordat elaborar un reglament genèric que possibiliti fer el procés de manera "clara i transparent" i que preservi la "igualtat d'oportunitats entre els candidats i candidates".

Primàries Catalunya comptarà amb una comissió de garanties que vetllarà per la neutralitat del procediment, tal com han acordat els seus impulsors. I és aquesta comissió l'organisme del qual els partits podrien formar part. Fins ara ja han acceptat integrar-s'hi Demòcrates de Catalunya i Solidaritat Catalana per la Independència, i els seus portaveus han fet una crida a la resta de formacions perquè s'hi adhereixin.

L'impulsor de Primàries Barcelona, Jordi Graupera, ha celebrat que es comenci a "desprecintar el sistema de partits i el búnquer en què s'ha convertit la política catalana". "Això és una revolta civil per prendre el control de ciutats i pobles", ha assenyalat Graupera, que ha recordat que continuen oberts a la suma de les formacions independentistes majoritàries. El filòsof ha reiterat que les "últimes fitxes a caure seran les direccions dels partits", però ha assegurat que "s'hi està més a prop" i que el següent pas és convèncer la militància perquè s'hi apunti com a votant.

Per la seva banda, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha volgut deixar clar que l'ANC "no es presenta a les eleccions ni donarà suport a cap candidat o candidata en concret" d'aquestes primàries i ha limitat el seu paper a "ajudar" a fer tirar endavant el procés.

Contacte amb els partits

Quan li han preguntat per aquesta qüestió, Paluzie ha indicat que no hi ha hagut "converses formals" amb els partits per adherir-se al procediment, però sí algun contacte "informal". La presidenta de l'ANC ha subratllat que el següent pas és parlar seriosament amb les formacions polítiques com el PDECat, ERC o la CUP, que han recelat d'aquesta iniciativa. Ha posat d'exemple el cas de Junts pel Sí, en què la formació liderada per Oriol Junqueras mantenia reserves per sumar-s'hi: "No sabem què passarà". Preguntada amb insistència per si es pot considerar llista "unitària" la que sorgeixi d'aquest procés si no compta amb el suport de totes les formacions de l'independentisme, Paluzie ha remarcat que serà "al final" quan tocarà avaluar l'escenari.

Així, la portaveu de l'entitat ha indicat que les casuístiques que sorgeixin les abordaran conjuntament el secretariat nacional de l'ANC i les territorials, per decidir si donen suport a tots els alcaldables republicans independentment de si s'han sotmès a Primàries Catalunya o no. L'ANC va decidir que impulsaria primàries a tots els municipis de més de 25.000 habitants on no estigués garantida una alcaldia independentista i on no s'estigués gestant una fórmula que ja inclogués el caràcter unitari del sobiranisme. Malgrat això, ara l'entitat deixa la decisió en mans de les territorials, que hauran de decidir la viabilitat del projecte en cada localitat.