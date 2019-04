L'ARA entrevistarà Oriol Junqueras

El diari ARA entrevistarà Oriol Junqueras, expresident del Govern i candidat d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Ho farà dilluns 22, a les deu del matí. L'entrevista, que es farà per videoconferència, ha estat autoritzada aquest dimecres per la Junta Electoral Central, segons han confirmat fonts d'Esquerra. L'organisme també ha autoritzat una entrevista amb La Vanguardia, que tindrà lloc diumenge. A més, el candidat d'Esquerra i pres polític podrà participar per via telemàtic en un acte electoral que Esquerra celebrarà diumenge a Cambrils.

Dimarts la Junta Electoral Central (JEC) va autoritzat Oriol Junqueras a participar en una roda de premsa divendres 19 des de la presó de Soto del Real. Serà la primera que farà el líder republicà des que va ser empresonat després de la proclamació de la independència i l'activació del 155. Malgrat que en la seva resolució la JEC parla de debat, es tracta d'una roda de premsa dels candidats organitzada per l'ACN i en la qual Junqueras participarà a les 10 del matí per videoconferència.