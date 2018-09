L'AVT assegura que Marlaska acostarà presos d'ETA sense delictes de sang i amb la major part de la condemna complerta

L'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) ha explicat aquest dijous que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, els ha traslladat, en la reunió que han mantingut, que els acostaments de presos d'ETA seran "puntuals": per a qui no tingui delictes de sang i amb la major part de la condemna complerta. El ministre ha explicat que "no necessàriament es tractarà d'acostaments al País Basc", segons ha detallat en un comunicat l'AVT després de reunir-se amb el ministeri de l'Interior.

A la cita hi ha assistit la presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Maite Araluce, acompanyada pel conseller Miguel Folguera i l'advocada de l'AVT Carmen Ladrón de Guevara. També hi ha participat la directora general de Suport a les Víctimes del Terrorisme, Sonia Ramos.

"El ministre ha assegurat a l'AVT que els acostaments seran decisions puntuals i estudiades, i generalment es tractarà de presos sense delictes de sang i amb la major part de la condemna complerta, excepte casos molt excepcionals estudiats minuciosament i explicats amb anterioritat", ha dit l'associació.

L'AVT destaca el to de cordialitat de la reunió sol·licitada perquè el ministre expliqués de primera mà quins eren els criteris seguits de cara als acostaments de presos d'ETA anunciats pel govern de Pedro Sánchez. Marlaska els ha reiterat, com ja va fer al Congrés, que la seva intenció és informar les víctimes del terrorisme de cada moviment que es faci en aquest àmbit, "amb la transparència com a màxim objectiu".