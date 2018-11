Sánchez: "Si no hi ha pressupostos, la meva vocació d'esgotar la legislatura es veu disminuïda"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha admès aquest dimarts que si no aconsegueix aprovar els pressupostos per al 2019 podria convocar eleccions. "Si no hi ha pressupostos, la meva vocació d'esgotar la legislatura es veu disminuïda", ha assegurat en un acte a Madrid organitzat pel setmanari 'The Economist'. Sánchez, però, no ha avançat cap possible data: "Convocaré eleccions quan sigui en l’interès general del país".

Davant les dificultats per trobar el suport parlamentari necessari per tirar endavant els comptes, el cap del govern espanyol ha acusat ERC i el PDECat de "judicialitzar" la política. Segons Pedro Sánchez, els dos partits independentistes "estan presentat exigències que no tenen res a veure amb els pressupostos i que són impossibles d’assumir per un president de govern".

Sánchez, que es reunirà amb el president de la Generalitat al desembre, ha demanat a Quim Torra que abans d’anar a parlar amb ell trobi un consens ampli dins de Catalunya. "Aquest consens no hi és", ha assegurat el president del govern espanyol. "El que està passant a Catalunya és que una minoria està imposant el seu projecte polític a una majoria social que no vol la independència", ha subratllat. El líder del PSOE ha reclamat a Quim Torra "generositat i lideratge" i ha assegurat que els referèndums "sempre són divisoris".

No a l'acord del Brexit

El president del govern espanyol ha amenaçat de votar 'no' a l'acord del Brexit si no queda clar que en les futures negociacions sobre Gibraltar, Espanya hi tindrà veu i vot. Segons denunciava aquest dilluns el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, la setmana passada "va aparèixer" un article a l’acord de retirada (l’article 184) en què no es deixa clar quina ha de ser la negociació sobre el territori de Gibraltar.

Sànchez ha assegurat que Espanya no aprovarà l'acord del Brexit si no es modifica l'article. "Nosaltres com a país no podem assumir que el que passi en un futur a Gibraltar depengui del govern britànic i de la Unió Europea. Haurà de ser una cosa que negociem Espanya i el Regne Unit. I això, des de fa 72 hores, no està garantit", ha subratllat. Segons el president del govern espanyol, Espanya rebutjarà l'acord del Brexit "si no hi ha canvis". Diumenge els líders europeus celebren una cimera extraordinària per ratificar l'acord.

Ábalos matisa les seves paraules

D'altra banda, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha aclarit les paraules que va pronunciar aquest dilluns en què insinuava un suposat avançament electoral de cara al maig. "Vaig dir clarament que no estava en condicions d'aventurar res insistint en la competència del president", ha matisat en una entrevista a la Cadena SER. Ábalos ha criticat el tractament que es va fer de les seves paraules: "Es pretenia aquell titular". El ministre va insinuar un "superdiumenge" de cara a les eleccions del maig donant a entendre que podrien coincidir els comicis municipals, els europeus i també els estatals.

El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va corregir les paraules d'Ábalos des de Rabat, quan li va recordar que la potestat de convocar eleccions és del mateix cap de l'executiu espanyol. De fet, la intenció de la Moncloa és que Sánchez continuï governant malgrat no aprovar els pressupostos i que tiri endavant la legislatura via decrets llei.

Així, en relació als pressupostos, el ministre ha afirmat que a dia d'avui treballen "en la planificació d'inversions" i ha criticat que els partits independentistes no estiguin disposats a donar suport als comptes. En aquest sentit, ha retret als independentistes que facin propostes per millorar el finançament de Catalunya, però que no vulguin donar suport als pressupostos estatals.