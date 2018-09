Ábalos, sobre un avançament electoral: "La conclusió no l'hem de posar els que no volem que això passi"

El fantasma d'una convocatòria electoral va planar aquest dilluns quan Pedro Sánchez va assegurar que no prorrogarà els pressupostos del PP si no aconsegueix tirar endavant els que el seu govern presentarà a finals d'any. El president de l'executiu espanyol va assenyalar en una entrevista a la Cadena SER que "l'únic escenari" amb què treballa és el d'aprovar els comptes i que no vol pensar en altres escenaris. En aquesta línia s'ha expressat també aquest dimarts el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que ha preferit "no anticipar cap situació". "La conclusió no l'hem de posar els que no volem que això passi", ha afirmat en una entrevista a Onda Cero.

Ábalos s'ha mostrat esperançat i ha assegurat que "no hi ha res escrit", que les coses "poden evolucionar" i que "moltes vegades s'ha dit que no sortien els comptes i han sortit", en una referència implícita a la moció de censura que va servir per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa. De moment, però, Ábalos ha confirmat que el PSOE "només" està negociant amb Podem de cara als pressupostos, i s'ha mostrat escèptic amb els posicionament del PDECat i ERC. "El PDECat va a la seva", ha dit el ministre, que no s'ha mostrat sorprès pel fet que la formació encapçalada per David Bonvehí demani contrapartides si el govern espanyol vol comptar amb el seu suport. "Hem de parlar de temes relacionats amb la gestió", ha considerat.

En el marc de la negociació, el ministre ha justificat la marxa enrere en l'impost a la banca. "Els elements que a priori vols posar els has d'abandonar i d'altres que no volies els has d'assumir", ha indicat Ábalos. Així, ha explicat que es posa l'accent en les transaccions financeres, "en el trànsit, més que en l'entitat".

La portaveu d'En Comú Podem, Lucía Martín, ha expressat la voluntat d'arribar a acords, i també ha subratllat que "seria bastant absurd prorrogar els pressupostos de Rajoy", per bé que no ha volgut afirmar si en cas que els comptes no tiressin endavant Podem es comprometria a no deixar caure el govern Sánchez. Malgrat que s'està treballant en la bona línia, Martín ha posat alguna condició al seu sí als pressupostos, com per exemple un canvi legislatiu que reguli els lloguers abusius. "No entendríem que no ho fessin", ha dit la portaveu dels comuns a la cambra baixa, que ha recordat que els socialistes han votat a favor d'aquest tipus de mesures.

Tot i l'oposició frontal del PP i Cs, Ábalos ha convidat les formacions de la dreta a donar suport als pressupostos, per bé que ha reconegut que "estan instal·lats en el no a tot". "No sembla que tinguin gaire disposició", ha reflexionat, i ha criticat els dos partits perquè creu que volen "menystenir la legitimitat" de l'executiu de Sánchez. "Potser si convoquem eleccions donem un disgust a qui tant les reclama", ha alertat, però, Ábalos, davant les repetides demandes d'Albert Rivera.

Crítiques per retirar llaços

El ministre ha aprofitat l'avinentesa per recriminar al president de Cs la seva actuació la setmana passada a Alella (Maresme) retirant llaços grocs. "Fer-ho perquè l'administració no ho fa és fer justícia pel seu compte", ha apuntat Ábalos, que ha reclamat que "no es pot substituir l'administració". "El respecte a la legalitat te l'has de creure", ha insistit, i ha afegit que aquesta actitud "seria com organitzar patrulles" paral·leles a la de la policia.