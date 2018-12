Ábalos deixa en l'aire el consell de ministres del 21-D i la Moncloa l'esmena: "Per descomptat que se celebrarà"

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, no garanteix la celebració del consell de ministres previst el 21 de desembre a Barcelona davant les protestes anticipades dels CDR. I la Moncloa reacciona minuts més tard per dissipar incògnites. "No hi ha cap dubte. Així us ho transmetem des de la Moncloa", ha informat l'executiu en una comunicació als mitjans, que ha informat que, "per descomptat", el consell de ministres se celebrarà el 21-D a Barcelona.

"Cal veure les raons que van portar a fer aquest consell de ministres a Barcelona, si les raons que busquen resultats positius es mantenen. Cal valorar si les coses que es fan amb bona intenció aconsegueixen un resultat positiu. Si no, no entenc tant entossudiment", ha reflexionat durant un esmorzar organitzat pel diari 'El Economista'. Ábalos ha puntualitzat que el govern "no ho ha parlat" i el president tampoc, de manera que ha avisat que ha expressat una opinió a títol personal i que no pot "avançar res".

Aquestes declaracions d'Ábalos xoquen amb les que aquest mateix matí ha fet el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que en una entrevista a TV3 ha tancat la porta que el govern espanyol es retracti de portar el consell de ministres a la capital catalana. "Seria tant com acceptar que la policia a Catalunya no pot assegurar la seguretat d'una reunió. Seria una pèssima notícia per a la ciutat. Quin missatge estaríem portant?", ha destacat.

En relació a les cartes que l'executiu espanyol va enviar aquest dilluns a la Generalitat pels incidents dels CDR, Ábalos ha assegurat que l'Estat està preparat per actuar si el Govern no compleix amb les seves responsabilitats. "Més enllà de la bona intenció, que ningú se n'oblidi: el poder hi és per exercir-lo. No li tremolarà la mà per utilitzar el poder que li ha conferit el Congrés de Diputats. Actuarà amb tota la fermesa que sigui necessària", ha apuntat. Sobre els Mossos, ha obert la porta a assumir les competències en matèria de seguretat. "Si la Generalitat no fa un ús responsable de les seves obligacions competencials, lògicament les assumirà l'Estat. I si no presta seguretat, l'Estat buscarà la fórmula per garantir-la", ha afirmat Ábalos. Sánchez amenaça amb enviar la policia si no es manté l’ordre públic

Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista a Onda Cero, no ha volgut anticipar quines mesures pot adoptar l'executiu si les explicacions de la Generalitat sobre l'actuació dels Mossos aquest cap de setmana passat no resulten convincents, per bé que ha deixat clar que el govern espanyol compta amb "instruments" per garantir l'ordre públic a Catalunya. Davant la possibilitat que es destinin a Catalunya agents de cossos i forces de seguretat de l'Estat de cara al 21-D, fonts del ministeri d'Interior asseguren a l'ARA que "no està tancat" el dispositiu, fet que obre la porta que hi hagi reforços policials a la capital catalana amb motiu del consell de ministres. Sobre les cartes, Marlaska ha negat que siguin el requeriment previ a l'inici dels tràmits per aplicar el 155.