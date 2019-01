Ábalos creu que a l'independentisme li falta un "lideratge clar" i titlla els partits "d'extremistes"

Quan només queden dos dies perquè el consell de ministres aprovi el projecte de llei dels pressupostos estatals i amb la incertesa sobre el suport dels partits independentistes als comptes, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, afegeix llenya al foc.



En una entrevista aquest matí a Onda Cero, el socialista ha carregat contra els partits sobiranistes i els ha titllat d'"extremistes". Formacions que, no obstant, són imprescindibles per a l'aprovació dels comptes de Sánchez. Per al ministre, la "manca de lideratge clar" dins els partits catalans complica les relacions amb Madrid i ha indicat que, possiblement, si es donés aquesta condició tot seria més fàcil. "A Catalunya cal un lideratge", ha asseverat, ja que, actualment, "un és a Brussel·les i l'altre a la presó".

El ministre carrega contra Torra

"Si hi hagués un líder dins l'independentisme que digués a la gent quina és la veritat", ha dit, tot seria més fàcil. Una condició que no atribueix a l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, a qui qualifica d'"il·luminat". Un adjectiu que respon a "idees molt il·luminades" com l'aposta per la via eslovena. "No sembla una brillant idea", ha reflexionat.

"Torra hi és per les circumstàncies d'un procés tan anòmal com el que s'ha donat", ha explicat. I ha afegit: "Aquestes circumstàncies provoquen que sorgeixin personatges d'aquesta naturalesa".

Ábalos, a més, ha parlat del document amb 21 propostes que Torra va entregar a Sánchez per desbloquejar les negociacions entre Barcelona i Madrid i ha assegurat que no sap "què ha passat amb el document". En qualsevol cas, el dirigent ha advertit que "hi haurà gestos, però no extrapressupostaris", en al·lusió a les constants demandes dels independentistes de revertir la via judicial en la causa contra el Procés.