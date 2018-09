Ábalos lamenta que el PP es preocupi més de l'indult dels presos polítics que de Franco

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha denunciat avui que el PP es preocupi més de l'indult dels presos polítics catalans que no pas del dictador Francisco Franco. "Ara volen impulsar una llei per prohibir els indults per rebel·lió; només falta que hi incloguin que han de ser catalans", ha etzibat. Durant la Festa de la Rosa a Gavà i davant la presència de milers de persones, el secretari d'organització del PSC ha lamentat que alguns vulguin fer creure que "el patrimoni de l'Estat és de la dreta". "Hi ha molt per fer quan es debat si hem de seguir honorant un dictador".

Ábalos ha sigut clar: "Volem solucionar els problemes, mentre que els altres només busquen sotmetre l'altra part; cal reconèixer la pluralitat de Catalunya i cal treballar per la convivència, no per la confrontació". "L'Estat s'ha anat independitzant de Catalunya, la dreta s'ha independitzat de Catalunya, i quan algun dirigent venia aquí semblava un estranger, no han invertit el que calia i han abandonat Catalunya a la seva sort", ha sentenciat.

"El PP no té cap política per oferir i per això fa aquest soroll amb rumors", ha assegurat Ábalos, que s'ha preguntat què és Ciutadans, a banda d'Albert Rivera. "No els veig a les associacions de veïns o als sindicats; el PP ja sabem què és, l'antiga AP", ha remarcat Ábalos, que s'ha preguntat per què tenen tanta pressa per anar a eleccions.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha afirmat que el president espanyol, Pedro Sánchez, lluita per "lliurar [els ciutadans] de la confrontació". "El nostre projecte és per a la Catalunya i l'Espanya reals, la Catalunya i l'Espanya que es preocupa de l'educació, de la sanitat o de les pensions", ha subratllat la ministra. "Davant dels que només busquen el conflicte o gesticular perquè no tenen alternativa hi som nosaltres, que lluitem per millorar el dia a dia dels ciutadans".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per la seva banda, ha dit, en al·lusió al PP i a Cs: "No deixarem que ens arrosseguin al fang" i ha afegit que aquests dos partits "estan deixant Vox sense espai". "Espanya no és el PP, és un país divers i plural", ha dit Iceta, que ha agraït que Sánchez "hagi fet la seva feina". Una actitud que ha contraposat amb el govern de Torra. "Estan desorientats, instal·lats en la inacció, amb aplecs a Waterloo, però això no dona feina ni redueix les llistes d'espera", ha reblat. "Han perdut el cap!", ha afegit abans de lamentar que "no hagin reconegut encara que l'anterior legislatura va ser un fracàs".

"Si ens haguessin fet cas no estaríem en l'embolic on estem, que no ens en facin responsables a nosaltres; la via unilateral no ens porta enlloc", ha recordat. "Tenim un Parlament, per dir-ho suau, que treballa a mig gas, però el que han de fer és treballar per a tots els catalans perquè Catalunya som tots, no són només els independentistes, catalans són els que viuen i treballen aquí", ha advertit en una nova crida a la cohesió social. "No volem una societat dividida per la meitat, no creiem en els blocs, no volem una societat barallada, sinó unida, i per aconseguir-ho cal respectar la llei i les institucions, les idees, i cal apostar per un catalanisme integrador de consens", ha reclamat Iceta, que ha deixat clar que "la meitat més un no pot imposar el seu model perquè necessitem majories àmplies".

El cap de llista per Barcelona, Jaume Collboni, ha fet notar que han lluitat "per fer prevaldre la convivència a Catalunya" tot i els atacs que han rebut a les seves seus. "Si som on som és perquè cap dels dos governs va voler dialogar i és la seva responsabilitat", ha denunciat l'alcaldable. En clau local, Collboni s'ha mostrat convençut de vèncer a les municipals: "Tornarem a guanyar Barcelona!", ha etzibat, i ha lamentat l'ús instrumental que alguns partits volen donar a aquests comicis. "Volem servir la ciutat, no servir-nos de la ciutat", ha afegit abans de denunciar que "els comuns s'han rendit als independentistes".