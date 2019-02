Ábalos deixa clar que "no té cap sentit" que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança

Tot i que alguns mitjans han apuntat que el president espanyol, Pedro Sánchez, podria sotmetre's a una qüestió de confiança per guanyar uns mesos i allargar la legislatura, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha deixat clar que no té "cap sentit" que utilitzi aquest instrument parlamentari que ja van utilitzar en el seu dia –i amb èxit– Adolfo Suárez el 1980 i deu anys més tard Felipe González.

El secretari d'organització del PSOE ha reiterat en una entrevista a RNE que demà el president espanyol anunciarà després del consell de ministres "la decisió que consideri oportuna". "És una decisió que li correspon a ell", ha insistit el dirigent socialista. Sobre les pressions dels 'barons' perquè els comicis, que tot apunta que es podrien celebrar el 28 d'abril, no coincideixin amb les eleccions municipals, europees i autonòmiques, Ábalos ha assegurat que "les posicions no són uniformes" entre els dirigents socialistes. "Sempre hem dit que hi hauria eleccions i n'hi haurà", ha remarcat, sense valorar quina és la millor data. En aquest sentit, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha apuntat a Catalunya Ràdio que " els electors són molt intel·ligents i saben discriminar els comicis".

"Era una oportunitat important per portar a terme un projecte polític, però no ha sigut possible perquè dues visions extremes han decidit bloquejar l'acció de govern", ha lamentat davant del veto dels partits independentistes i de PP i Cs als pressupostos.

"En aquest temps hem pogut veure les alternatives d'uns i altres, hem plantejat una alternativa social, d'inversió i de diàleg que uns i altres han refusat per interessos partidistes", ha denunciat el ministre. "El PP no pot ser l'alternativa quan va ser revocat fa vuit mesos per corrupció", ha etzibat el dirigent socialista, que ha afegit que "només ho serà quan es liquidin tots aquests processos judicials". "El PP ha renunciat a ser la primera força i ho fia tot a la triple aliança i per tant l'elector ha de tenir clar que no són tres opcions diferents", ha avisat ja en clau electoral davant la possibilitat que es reediti el pacte d'Andalusia entre PP, Cs i Vox.

Ábalos no ha volgut reconèixer que la polèmica del relator hagi fet caure el govern socialista. "La figura del relator ha aclarit les coses perquè l'independentisme ha deixat clar que no renuncia a l'autodeterminació i la dreta ha quedat retratada amb la manifestació de diumenge quan en el seu moment no van actuar contra dos referèndums i van permetre l'aprovació de les lleis de desconnexió", ha afirmat. "El judici ha contaminat la negociació dels pressupostos, però hem procurat que no interferís una cosa amb l'altra", ha sentenciat.