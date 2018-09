Ábalos reclama a Casado "exempleritat" respecte al màster

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha demanat al líder de Cs, Albert Rivera, una "disculpa pública" i que "rectifiqui" pels dubtes dipositats sobre la tesi del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Pel que fa al president del PP, Pablo Casado, -que està investigat judicialment pel màster- li ha recordat que "la porta la té oberta" i que "pot sortir perfectament i demostrar que l'exemplaritat no troba obstacle quan arriba el PP".

En un acte de la Festa de la Rosa del PSPV a València, Ábalos ha acusat PP i Cs de "buscar despullar a les persones i entrar en el terreny personal". "Ells combaten les polítiques eliminant a les persones. Sona dur però és així i això és el que vam veure l'altre dia al Congrés i veiem una vegada i una altra quan als socialistes no se'ls critica per les seves polítiques, sinó per les nostres maneres" , ha reprovat.

En aquest sentit, ha criticat que Rivera formulés una pregunta oral a Sánchez sobre la seva tesi, tot i que no estava registrada a l'ordre del dia de la sessió, i que la presidenta del Congrés, la popular Ana Pastor, o "per ignorància o complicitat" l'hi permetés.