Ábalos recorda a Cs i el PP que la Constitució "no es redueix al 155"

El secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertit a Ciutadans i el PP que la Constitució "no es redueix al 155". "La visió moderna del constitucionalisme és obra dels socialdemòcrates, que no vingui cap dreta a dir que és constitucionalista perquè no ho és", ha reblat Ábalos, que ha deixat clar que no es pot ser constitucionalista i alhora xenòfob o misogin, en una referència directa a Vox. "La Constitució significa, primer, sumar. ¿Es pot ser constitucionalista restant? No", ha afegit.

Ábalos ha defensat la Constitució i ha criticat els que celebren el seu 40è aniversari "a crits, com si fos una arma contra algú, quan la Constitució era tot el contrari". Així, ha assegurat que "crida l'atenció" que la dreta vulgui donar una "classe de constitucionalisme". "La Constitució no és una sèrie d'articles, és una conquesta democràtica", ha subratllat. Per a Ábalos, la carta magna significa "sumar" i és una "norma bàsica de convivència", que requereix respecte mutu. "Que no ens donin cap lliçó de constitucionalisme els que volen imposar un espanyolisme antic, aquell espanyolisme que ens recorda 40 anys de llibertat sense democràcia", ha afegit.

El secretari d'organització del PSOE ha defensat que la cohesió social radica en "reconèixer la identitat de cadascú, sigui la que sigui" i d'aquesta manera "promoure un sentiment de pertinença a la comunitat". En aquesta línia, ha dit: "Imaginem que he de convocar un referèndum per decidir si soc valencià o espanyol. O sigui, que al final m'he de sotmetre al que digui la majoria. Doncs això és un reconeixement de la identitat molt dubtós. Què volen, imposar-me la identitat?" "Jo, valencià, fill de Conca, quina identitat tinc? L'única que em pugui donar refugi, i aquesta és l'espanyola. Espanya és un projecte de vida en comú", ha sostingut.