Ábalos creu que les tensions entre JxCat i ERC beneficien el diàleg entre els governs català i espanyol

El ministre de Foment i secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha opinat avui que les tensions entre JxCat i ERC –que van esclatar aquest dimecres al Parlament– no posen en risc la restitució de les relacions polítiques entre el govern espanyol i la Generalitat, sinó “més aviat al contrari”, perquè l’independentisme s’havia “cohesionat” fins ara mitjançant “una actitud tancada i hostil dels no independentistes” i per la “bel·ligerància” del govern de Mariano Rajoy.

Ara, ha dit en una entrevista a RNE, la rebaixa d’aquesta tensió i el diàleg de l’executiu de Sánchez “fa que disminueixi la pressió independentista”. Ábalos també ha atribuït les tensions entre els dos socis del Govern al fet que l’independentisme no és “un bloc monolític” i JxCat i ERC tenen “interessos i perspectives diferents” sobre la manera d'enfocar el moment polític. També al fet que “les decisions personals” de Puigdemont condicionen JxCat i, de retruc, han condicionat també tot el bloc independentista, que al final “no és tan uniforme com a vegades alguns volen fer veure”.