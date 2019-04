Abascal presumeix que Vox ja ha guanyat perquè marca l'agenda

Santiago Abascal ha obert la campanya de Vox per a les eleccions generals amb un acte a Toledo atacant els mitjans de comunicació i presumint de marcar l'agenda dels temes importants. Amb una bandera d'Espanya al braç, el primer que ha fet el líder del partit ultradretà és arremetre contra tots els partits i els mitjans que els titllen de "fatxes" i "ultres". Per a Abascal, "independentment dels resultats" de les eleccions del pròxim 28 d'abril Vox ja ha "guanyat" perquè ha "posat sobre la taula els temes prohibits".

Als centenars de simpatitzants que han omplert l'Hotel Auditorium Beatriz, Abascal els ha demanat que no brindin el 28 d'abril per Vox sinó "per Espanya" i la seva "unitat". "Vox és un moviment patriòtic, cultural, en defensa del sentit comú", ha explicat el líder de la formació ultra després de sentir-se orgullós que hi hagi gent que va als seus actes tot i el clima mediàtic en contra: "Com us atreviu a venir aquí si us han dit que som una col·lecció de fatxes, us han dit que volem armar a la gent. Ja no creieu el que veieu a la televisió i a les ràdios. Teniu molt més criteri".

Abascal ha repartit a tort i dret. Ha aprofitat l'incident a la UAB amb Cayetana Álvarez de Toledo per titllar els separatistes de "violents" i de llençar "missatges d'odi". "Són ells, no nosaltres", ha esgrimit abans de demanar als seus votants que no caiguin en "provocacions" durant aquesta campanya. "El 28 d'abril ens juguem la supervivència d'Espanya, la unitat nacional", ha remarcat en més d'una ocasió, repetint sempre les proclames en favor de la "unitat nacional". Per al líder de Vox el "PSOE s'ha convertit en un problema" perquè "s'ha aliat amb els separatistes", s'ha "plantejat l'indult amb els que han intentat un cop" i "estan disposats a trair els seus propis morts".

Com Abascal, Manuel Mariscal, periodista i cap de llista per Toledo, ha focalitzat el missatge en atacar els mitjans, animant els seus seguidors a fer la "millor campanya que aquells que es sonen els mocs amb la bandera" i els "redactors finançats pels separatistes". També ha buscat la complicitat de l'Espanya rural: "Us asseguro com veureu amb orgull com Vox defensarà el vostre treball contra els falsos ecologistes i 'urbanites' que posen traves als treballadors del camp".

Abans de l'inici de l'acte, Abascal ha fet un parlament per a les desenes de simpatitzants de la formació d'extrema dreta que s'havien quedat sense poder entrar a l'Hotel Auditorium Beatriz.