Abascal afirma que detindrà Torra si arriba a la Moncloa

El líder de Vox, Santiago Abascal, té com a principal objectiu detenir Quim Torra si arriba a la Moncloa. Així ho va afirmar ahir a la nit a EsRadio, on va defensar que "prendre el control de Catalunya" és una les seves prioritats.

El líder de Vox considera urgent detenir el president de la Generalitat i "posar-lo en mans de la justícia" amb una "querella endossada per conspiració per a la rebel·lió, i també suspendre l'autonomia de Catalunya". D'altra banda, també ha defensat, com una de les seves mesures estrella, l'eliminació "de totes les lleis ideològiques aprovades durant el zapaterisme", així com una "dràstica rebaixa fiscal en tots els terrenys".

Respecte a les seves possibilitats d'arribar al govern espanyol, parla d'enquestes internes que el situen per damunt del PP i Ciutadans "en molts llocs". Amb tot, ha descartat que es pugui "reeditar" el pacte andalús "en les mateixes circumstàncies": "Si pretenen fer-nos passar per l'adreçador, humiliant-nos i sense aplicar cap dels compromisos que van adquirir amb nosaltres..."

D'altra banda, Abascal ha discrepat de les paraules del papa Francesc a 'Salvados', en què va denunciar, respecte a les polítiques d'immigració, que "qui aixeca un mur acaba presoner del mur que ha aixecat". El líder d'ultradreta ha argumentat que ell defensa la construcció de murs i que, tot i que "respecta" l'opinió del Papa, no la "comparteix".