Abascal demana el vot per "impulsar la detenció de Torra" i retrocedir en la llei de violència de gènere

Abascal diu que "confia" en la justícia espanyola i en les forces de seguretat, però al mateix temps assegura que vol "impulsar" la detenció de Quim Torra si arriba al poder, segons ha afirmat aquest migdia a Alacant davant de 2.000 persones en un pavelló Pitu Rochel d'Alacant ple. La proposta desafia la independència de la policia i la justícia en l'estat de dret. "Votar Vox serveix per defensar l'ordre constitucional i impulsar la detenció de Torra", ha afirmat Abascal poc després de respondre amb un "Viva!" un "Viva la Guardia Civil!" d'un assistent. El candidat a la presidència ha denunciat que Vox "no és als debats, on manen els separatistes fent la feina bruta al PSOE i al PP fent servir la junta electoral".

El recinte s'ha quedat petit per la proposta de "reconquesta" i de combat contra "el separatisme" i les lleis de violència de gènere impulsats per la "dictadura moral" del "marxisme cultural", segons el líder ultradretà de Vox. Tot plegat a una setmana de les eleccions generals i de les autonòmiques valencianes, en les quals gairebé segur que aconseguirà per primera vegada representació parlamentària.

L'acte tenia lloc unes hores després que, ahir a la nit, el cap de campanya del partit a Alacant assegurés que el partit "no és democràtic" i que abans d'arribar a unes primàries "cal una dictadura". També tancava el cap de setmana electoral en una ciutat on, coincidint també amb la recta final cap a les autonòmiques valencianes, els quatre partits principals amb representació parlamentària havien fet els seus respectius mítings un dia abans, enmig d'un xàfec de gota freda a tota la regió.

La cap de llista d'Alacant, Ana Vega Campos, va parlar de "Reconquesta", com ja va fer el partit a les eleccions d'Andalusia, i va prometre que tancaran la televisió autonòmica valenciana un dia després que Abascal digués el mateix sobre La Sexta.

El presidenciable va persistir amb un discurs patriòtic amb enemics molt clars. No només els independentistes, a qui va titllar de "casa comú de l'anti-Espanya", sinó també tots aquells que l'han deixat créixer, "per acció o omissió de la dictadura progre", de la qual també ha participat "la 'dreteta' covarda". Abascal ha cridat a rescatar "una Espanya oblidada, humiliada", una Espanya "viva" que creu que està sent maltractada per lleis com la de la memòria històrica, "que diuen que ha de condemnar la meitat dels vostres avis". "Teniu llibertat per honrar els vostres avis!", ha afirmat Vox en la part del discurs més filofranquista, entre ovacions.

L'orgull patriòtic fa que Abascal insisteixi també en negar-se a "demanar perdó per la Reconquesta", i diu que dirà als fills que tampoc ho facin (després de criticar l'"adoctrinament" a Catalunya) i que cal reivindicar "herois" històrics com Hernán Cortés. L'expopular ha assegurat que Vox "expulsarà els immigrants que arribin de forma il·legal" i que "no hi ha ajudes per als espanyols però sí per als estrangers". A més, ha tornat a defensar la tinença d'armes a casa, "perquè és el nostre castell". Ha criticat "la dictadura del que és políticament correcte" i ha assegurat que Vox "defensa les dones més que ningú", ja que proposa "que els violadors es passin la vida a la presó".