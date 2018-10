Absolen Francis Franco de l'atropellament a una patrulla de la Guàrdia Civil

L'Audiència de Terol ha absolt Francisco 'Francis' Franco Martínez-Bordiú dels delictes d'atemptat contra l'autoritat, conducció temerària i danys. El net del dictador havia sigut condemnat a trenta mesos de presó per un jutjat penal de Terol després que el 2012 atropellés una patrulla de la Guàrdia Civil.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó (TSJA), l'Audiència de Terol entén que no hi havia "proves suficients" per desvirtuar la presumpció d'innocència, i que la identificació i el reconeixement de Francis Franco no van ser concloents.

Els magistrats donen com a vàlida la coartada de Francis Franco, que va argumentar que el dia dels fets era a Madrid per gestionar "qüestions personals pendents". Un dels jutges, Fermín Hernández Gironella, no obstant, ha emès un vot particular en contra d'aquest punt. El magistrat recalca que la coartada del net del dictador es basa únicament en el testimoni de diverses persones, probablement amics o treballadors de l'acusat, que afirmen aquestes circumstàncies "sense cap altre element objectiu que ho corrobori". Tot i que el magistrat no comparteix aquest punt, està d'acord amb l'absolució, ja que tampoc s'ha pogut acreditar que fos al lloc dels fets.

El jutjat penal de Terol va condemnar Francis Franco a 18 mesos de presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i a 12 mesos per un de conducció temerària, així com a 12 mesos de multa pel delicte de danys com a conductor del cotxe que va fugir de la Guàrdia Civil i va acabar atropellant una patrulla el 30 d'abril del 2012 a la carretera CN-234 (Sagunt-Burgos).

Francis Franco és l'únic dels germans Martínez-Bordiú que va decidir canviar-se l'ordre dels cognoms per dur el del seu avi.