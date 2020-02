Acord JxCat-ERC-PSC per desencallar els pressupostos del Parlament

Acord a tres bandes per desencallar els pressupostos del Parlament. JxCat, ERC i el PSC han arribat aquest dilluns a un pacte per aprovar el comptes de la cambra catalana. Finalment es preveu una pujada de sou dels diputats de l'1,1%, i no de l'1,75% com s'havia previst inicialment. A més, es dedicaran 50.000 euros perquè el Parlament aculli a la tardor la cimera europea de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), han explicat fonts parlamentàries. Aquesta cimera suposarà per a la cambra rebre la visita de representants d'una trentena de Parlaments europeus, una vintena dels quals estatals com ara França, Bèlgica, Croàcia i Grècia.

Així, avui els pressupostos de la cambra han rebut l'aval de la mesa ampliada del Parlament i la seva aprovació definitiva està previst que es voti en el pròxim ple. Els pressupostos havien originat un xoc entre JxCat i ERC, però finalment aquest dilluns han aparcat les seves diferències sobre aquest tema.

Per deixar al marge les discrepàncies han hagut de fer equilibris. Quan va esclatar el problema, ERC no volia que els diputats es pugessin el sou i JxCat s'oposava a dedicar diners extres a l'acte de la francofonia. Com ho han resolt? Els 141.000 euros inicials que es volien dedicar a l'augment del salari dels parlamentaris es quedaran en 91.000, i aquests 50.000 euros restants seran per a l'acte de la francofonia. Els comptes també inclouran la dotació pressupostària per a dos assessors per a Carlos Carrizosa (Cs), que la llei li dona dret a tenir com a cap de l'oposició. El total dels pressupostos puja a 62,9 milions d'euros.

Ciutadans: ara sí, ara no

L'anècdota del dia l'ha protagonitzat Ciutadans. Durant la reunió de la mesa ampliada en què s'ha desencallat el pressupost, hi ha votat a favor. En canvi, un minuts després i en roda de premsa el president del grup parlamentari taronja, Carlos Carrizosa, s'ha trobat,mentre responia preguntes dels periodistes, amb la informació que els comptes inclourien diners per a la francofonia, i ha anunciat el posicionament contrari: "Aquest acord no pot incorporar partides per a la francofonia o per a glòria del president Torrent". La confusió ve del fet que al pressupost no s'hi especifica en concret que hi haurà diners per a aquest acte, i fonts del partit reconeixen que hi han votat a favor a causa d'aquesta poca evidència. Fonts parlamentàries admeten que en els comptes no es detalla específicament, però asseguren que és perfectament legal fer-ho així.

En qualsevol cas, si Cs s'acaba replantejant el seu sí inicial als comptes i acaba votant que no quan arribin al ple, els pressupostos no perillen, ja que JxCat, ERC i el PSC tenen prou vots per tirar-los endavant. Pel que fa a la resta de grups, el PP i la CUP s'abstindran i els comuns hi votaran en contra, ja que rebutgen que incloguin aquest augment de sou.

L'enfrontament pels pressupostos del Parlament, que avui ha quedat resolt, va originar fa tres setmanes una situació inèdita a la cambra: quan es van portar per primera vegada al ple, cap partit hi va votar a favor. Això va obligar a refer-los i tornar-los a negociar entre tots els grups.

Dimissió del Síndic de Greuges

Per altra banda, la mesa ha frenat que el ple voti la dimissió del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, per haver acceptat un viatge en avió privat a veure una final de la Champions. Ciutadans no ha trobat el suport de cap altre partit, que era necessari perquè el text fos admès a tràmit. Carrizosa ha disparat concretament contra el PSC, a qui acusa d'haver-hi donat suport en privat les últimes setmanes i ara despenjar-se'n. Fonts socialistes argumenten que Ciutadans no els havia avisat que entrarien aquesta proposta.