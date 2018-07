Acusacions de tupinada i alta participació en les primàries del PP

El PP tanca les urnes, en les primeres primàries de la seva història, amb un procés d'elevada participació, però no exempt de polèmica. A les 18 h, la participació arribava al 65,8%, segons dades del comitè organitzador del congrés extraordinari. En un comunicat, el COC ha destacat que la jornada s'ha desenvolupat amb "normalitat", però algunes candidatures han filtrat als mitjans de comunicació denúncies de presumptes irregularitats en meses de votació que comportaran, probablement, impugnacions.

En concret, fonts de l'equip de María Dolores de Cospedal han explicat a l'ARA que han detectat dues meses amb "possibles irregularitats" i que estan "estudiant" possibles impugnacions. En concret, es tracta de dues meses de l'Eixample de Barcelona, i estan sota sospita de l'equip de Cospedal per presumpte tracte de favor al candidat Pablo Casado. Tot i així, el COC afirma no haver rebut cap impugnació. Altres presumptes irregularitats en el procediment s'han donat a Oriola on, segons 'El Español', estan votant afiliats no inscrits (era obligatori expressar la voluntat de votar).

Tant Cospedal com Casado i també Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel García-Margallo i José Ramón García Hernández seguiran el recompte des de la seu del PP a Madrid, al carrer Génova, mentre que Elio Cabanes el segueix des de València. Està previst que els resultats definitius no arribin fins a les 23 h o més enllà, segons fonts populars.

De la votació d'avui en sortiran dos candidats, que arribaran al congrés extraordinari del 21 de juliol, en què més de 3.000 compromissaris tindran l'última paraula.