Acusen el ministre Pedro Duque de tenir un xalet de luxe a nom d'una societat per eludir impostos

El ministeri de Ciència i Innovació nega que hi hagi cap "irregularitat" o "il·legalitat" en les informacions publicades per 'OK Diario' segons les quals el ministre Pedro Duque té una societat instrumental per eludir suposadament el pagament d'impostos. Duque compareixerà davant la premsa per donar explicacions sobre el cas.

Segons el digital, el ministre hauria adquirit un habitatge de luxe a Xàbia (Alacant) a nom de la societat patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L. La seva parella, María Consuelo Femenía, ambaixadora d'Espanya a Malta, figuraria juntament amb ell com a administradora solidària de la societat patrimonial, que suposadament no té personal contractat i està destinada a l'administració de béns patrimonials.

Podem i Compromís demanen explicacions

Podem i Compromís han exigit explicacions a Duque. "Si això és així, s'haurà d'analitzar bé la informació i demanar explicacions convenients i, si no són convincents, exigirem responsabilitats", ha advertit el diputat de Podem Segundo González en declaracions al Congrés. El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha subratllat que hauran d'escoltar les explicacions del ministre, però també d'Hisenda, per veure "si això es permetia". "No sembla que soni gaire bé, la notícia", ha afegit.

L'exdirector d'Hisenda nega irregularitats

El que va ser director de l'Agència Tributària entre el 1998 i el 2001, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha parlat a Onda Cero sobre el cas. Ruiz-Jarabo ha espolsat responsabilitats al ministre perquè diu que les informacions publicades no constitueixen cap il·legalitat ni irregularitat, tot i que reconeix que Duque s'hauria estalviat l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost de patrimoni. Assegura, però, que hi ha una diferència amb el cas de l'exministre de Cultura Màxim Huerta. Huerta va utilitzar la societat per canalitzar els ingressos personals i, segons Ruiz-Jarabo, no s'ha demostrat que això hagi passat en el cas de Duque.