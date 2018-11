Colau assegura que les acusacions de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat responen "a la voluntat de venjança"

Després que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat hagin presentat aquest matí les acusacions contra els divuit líders independentistes i els quatre càrrecs dels Mossos processats, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que les peticions de penes responen "més a la voluntat de venjança que no a la de fer justícia". "Som davant un evident retrocés de l'estat de dret", ha afegit Colau en una declaració institucional, en què ha mostrat el seu rebuig a unes acusacions "infundades i clarament desproporcionades". L'alcaldessa també ha valorat que es tracta "d'una desviació del dret penal per uns fets que no es persegueixen en altres països europeus, perquè els diferents tribunals europeus que han intervingut en aquest conflicte han posat en relleu aquesta realitat".

Colau ha dit que és una preocupació "la criminalització dels adversaris polítics i la degradació democràtica que representen els escrits d'acusació". "Instem la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat a reconsiderar la seva acusació, ajustant-se als principis democràtics i de proporcionalitat d'aplicació del Codi Penal –ha reclamat Colau–. La qüestió que ens ocupa s'ha de resoldre per la via política, no per la dels jutjats i encara menys per la penal". En aquesta línia, l'alcaldessa de Barcelona ha remarcat: "Cal recordar i destacar la irresponsabilitat de l'anterior govern del PP presidit per Mariano Rajoy de judicialitzar la política i exigim al govern de Pedro Sánchez que desfaci aquest camí".

"El conflicte que vivim a Catalunya és polític i la via de resolució no pot ser la repressiva, que no porta enlloc; només porta a l'enquistament i a generar més dolor i fractura", ha apuntat Colau en la seva declaració. També ha reivindicat la resolució "democràtica" del conflicte: "Defensem un diàleg constructiu sense condicions que instem a totes les parts a promoure; en primer lloc, entre governs i institucions". "Avui és un dia fosc. La Fiscalia sembla tancar totes les portes, amb la solució més lluny que mai, però en moments difícils com aquests, els que tenen la responsabilitat de govern han de redoblar esforços per mantenir el diàleg i els ponts oberts", ha sentenciat.

Crida a promoure el diàleg

L'alcaldessa de Barcelona també ha demanat que es promogui el diàleg entre els ciutadans de la societat catalana i espanyola "de totes les sensibilitats". En aquest sentit, ha fet una crida als ciutadans perquè "responguin de manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics que avui estan amenaçats". "En un moment d'erosió de drets, cal enfortir les garanties democràtiques", ha afegit Colau, que ha deixat clar: "No és un tema d'independència. És una qüestió democràcia i per això ens afecta a tots". L'alcaldessa ha insistit que el seu govern municipal es compromet a continuar denunciant "la falta de garanties d'aquest procés judicial i a reclamar una solució política, mantenint el diàleg constant amb les institucions". "Les mesures cautelars de la presó provisional són una mostra més de la desproporció aplicada en aquesta causa. Avui més que mai exigim la llibertat dels presos polítics", ha insistit Colau, que ha acabat la seva declaració recordant el nom dels vuit empresonats.