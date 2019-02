Colau no participarà en el besamans a Felip VI amb motiu del Mobile

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tornarà a absentar-se del besamans a Felip VI amb motiu del sopar de benvinguda del Mobile World Congress (MWC) diumenge a la Sala Oval del MNAC. Colau ja no va participar l'any passat en aquest acte. Segons han explicat fonts municipals, Colau saludarà totes les autoritats presents –també el rei– en els respectius actes institucionals, però no participarà el besamans inicial. La mateixa alcaldessa ha penjat un vídeo a les xarxes socials on es defineix com a republicana i considera "inacceptable" en una democràcia tenir un càrrec per "herència sangínia" . L'alcaldessa reitera, a més, que és crítica amb el paper que va jugar Felip VI en el conflicte entre Catalunya i Espanya. "Crec que no va ajudar", assegura. A més titlla de "ranci" el propi acte del besamans, que considera "quasi medieval" i insta a modernitzar.

Colau assegura que la seva absència al besamans del rei és "la típica polèmica de cada any" i es dirigeix als seus seguidors per, diu, evitar titulars escandalosos. L'alcaldessa deixa clar que, tot i no assistir a l'acte, saludarà Felip VI, perquè ella és una persona "educada" i assumeix el seu rol institucional. Moment després i davant de la premsa, Colau ha insistit que en el seu rol institucional saludarà tothom però que no participarà d'un acte que creu que s'hauria se superar. L'alcaldessa ha confiat poder repetir l'èxit que el congrés ha registrat en edicions anteriors i ha assegurat que la ciutat està "del tot preparada" per acollir-lo.

La semana que viene empieza el Mobile World Congress y, antes de que me pregunten por el Congreso, ya me están preguntando por la visita del Rey. Escucharéis muchas cosas sobre la cena del domingo y el 'besamanos', así que os lo explico yo misma. pic.twitter.com/UYktSJCq8B — Ada Colau (@AdaColau) 19 de febrer de 2019

Com ja va fer l'any passat, l'alcaldessa assistirà al sopar de benvinguda de diumenge i dilluns participarà en la inauguració oficial de l'MWC. En l' edició anterior, el president del Parlament, Roger Torrent, tampoc va acudir al besamans del rei però sí al sopar.

L'any passat Ada Colau ja va defensar la plantada al Rei Felip VI en el besamans en considerar que és "un acte d'homenatge i vassallatge impropi d'una democràcia del segle XXI".

Fonts municipals han assegurat que l'Ajuntament confia en una "nova edició de rècord del Mobile World Congress" i que treballa conjuntament amb els organitzadors per repetir l'èxit d'edicions anteriors.