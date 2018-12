Adrià Carrasco passa set hores retingut a Brussel·les per cridar en un acte en contra de la Constitució

El membre del CDR exiliat a Brussel·les Adrià Carrasco ha passat set hores retingut en una comissaria de Brussel·les després que ahir cridés en un acte de commemoració dels 40 anys de la Constitució que la carta magna era "una farsa". Com ell mateix ha explicat aquest matí, ha sortit a les dues de la matinada de la comissaria belga. Segons li han comunicat els seus advocats no pesa cap denúncia contra ell, sinó que es tracta només d'un "procés administratiu".

Carrasco ha explicat el parer dels seus advocats (de l'equip del Consell per la República): "En una situació així la cosa més normal no seria fer una detenció com el que em van fer a mi. És possible que la pressió d'agents de policia espanyols i la presència del ministre agreugés la situació".

Sigui com sigui, Carrasco no se sent intimidat, assegura que està "tranquil" i considera que celebrar la Constitució és un "insult", i per això no descarta en cap cas tornar a actuar d'una manera semblant si hi torna a haver "una oportunitat". "Molta gent que va estar en una posició de poder al franquisme continua en aquesta posició de poder, són la mateixa màfia que ens governa ara", ha dit. Per això, "davant d'aquest insult", va considerar necessari manifestar que la Constitució era "una farsa".



Carrasco va boicotejar aquest dimecres un acte de commemoració del 40è aniversari de la Constitució espanyola que Societat Civil Catalana feia a Brussel·les amb el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, com un dels principals convidats. El membre del CDR d'Esplugues de Llobregat viu exiliat a Bèlgica des de l'abril passat, després que la policia entrés a casa seva acusat de terrorisme, rebel·lió i sedició. Tot i això, fa unes setmanes l'Audiència Nacional va notificar que ja no l'investigava per aquests tres càrrecs, tot i que continua havent-hi un procés judicial obert, ara a instàncies catalanes, per presumptes desordres públics. Per això Carrasco ja va dir que, malgrat la decisió de l'Audiència Nacional, no es plantejava tornar a Catalunya fins que es retiressin tots els càrrecs.

Borrell, "preocupat" per la coherència de les autoritats belgues

El ministre Borrell, que ha anat aquesta setmana a Bèlgica per assistir a la trobada de ministres de l'OTAN, ha concedit una entrevista aquest dijous al diari belga ' Le Soir' en què assegura que "està preocupat per la coherència de les autoritats belgues". Cal recordar que Espanya i Bèlgica es troben en ple conflicte diplomàtic pel suport que diversos membres del govern (una coalició en què els nacionalistes flamencs són majoritaris) han manifestat als presos i exiliats independentistes. El ministre de Defensa belga, Sander Loones, va tuitejar aquesta setmana que "cap demòcrata hauria de callar" sobre el fet que hi hagi persones empresonades durant més d'un any sense ser condemnades a Espanya. " El tribunal espanyol no tracta ni tan sols el seu procés per evitar que el Tribunal Europeu de Drets Humans pugui pronunciar-s'hi. Ara es veuen obligats a fer una vaga de fam", va subratllar el ministre.

540x306 Adrià Carrasco passa set hores detingut a Brussel·les per cridar en un acte en contra de la Constitució Adrià Carrasco passa set hores detingut a Brussel·les per cridar en un acte en contra de la Constitució

Borrell va qualificar "d'inacceptables" aquestes declaracions en una topada que se suma a la que ja mantenia amb el departament d'Exteriors belga. Borrell va retirar l'estatus diplomàtic al representant de Flandes a Madrid, després que el president del Parlament flamenc, Jans Peumans, es pronunciés en contra de l'empresonament dels líders independentistes catalans. En l'entrevista a 'Le Soir', Borrell també aprofita l'ocasió per criticar el partit nacionalista flamenc, N-VA, que ha obert una crisi aquesta setmana dins la coalició del govern federal perquè rebutja que Bèlgica signi el pacte de l'ONU per a la protecció de migrants i refugiats. Borrell ho aprofita per criticar aquest partit i situar-lo al costant dels independentistes catalans.

Polèmica amb els agents de seguretat de l'acte de SCC

La detenció d'Adrià Carrasco no va ser l'única polèmica de l'acte de Societat Civil Catalana. Quan els agents de seguretat presents en l'esdeveniment se'l van emportar a la força, van intentar impedir que una periodista de l'Agència Catalana de Notícies gravés les imatges amb l'argument que "la cosa més important és la Constitució".