Adversaris de Domènech a les primàries de Podem no assistiran al primer debat de candidats

La revolta a Podem Catalunya contra la llista "oficialista" de Xavier Domènech a les primàries va cada dia en augment. Les principals candidatures adversàries al líder dels comuns no es presentaran al primer debat que ha de tenir lloc aquest diumenge a Terrassa. El mateix Domènech va anunciar que ell personalment no hi assistiria per motius d'agenda i ara bona part de la resta d'aspirants han decidit que no hi participaran. L'absència del cap de files de Catalunya en Comú va ser el primer motiu per prendre la decisió, però la polèmica amb la suposada "parcialitat" del comitè electoral i del partit a nivell estatal ha enfurismat els seus competidors.

Des de Contigo Sí Se Puede, encapçalada per Merche Gil, asseguren voler fer un "acte de protesta" no assistint al debat i aquest dissabte han emès un comunicat argumentant la decisió: "Les últimes setmanes hem detectat i denunciat que a la gestora sortint hi ha persones que formen part del comitè electoral i la majoria de les quals presenta candidatura al Consell Ciutadà Autonòmic, cosa que provoca una lògica falta d'imparcialitat. També reiterats incompliments del codi de neutralitat, del reglament d'incompatibilitats, dels estatuts; interferències de la comissió estatal de garanties al procés, que afirma no tenir competències però, alhora, deixa buida de contingut la decisió adoptada per la comissió de garanties autonòmica. Així, confereix plens poders a un comitè electoral que no és imparcial i que pren decisions per les quals no té competències".

A més, es queixen que es va decidir "unilateralment" que el debat d'aquest diumenge fos a Terrassa i que l'aforament fos limitat. Per tot plegat, fonts d'aquesta candidatura conclouen a l'ARA que s'estan produint dinàmiques "pitjors que les de la vella política". De fet, expliquen que no es descarta, en funció de com avancin els dies, demanar la nul·litat del procés de primàries.

De la seva banda, la senadora Celia Cánovas també confirma que no assistirà al debat i que tampoc ho farà ningú de la seva llista. La líder de la candidatura 'A les places, Podem' és de les que més batalla ha presentat a Domènech al llarg del procés de primàries i ha impugnat la seva candidatura per "incompatibilitats", en ser líder d'un altre partit diferent a Podem. "Instem el comitè electoral que reconsideri el seu posicionament actual que podria portar, en cas de persistir, a la nul·litat de tot el procés electoral", adverteix el seu equip a través d'un comunicat.

Davant aquesta situació, aquestes candidatures creuen que és possible que el debat que ha de tenir lloc aquest diumenge a Terrassa quedi suspès. De moment, però, no hi ha hagut cap indicació en aquest sentit i des de la llista de 'Entre totes Podem' asseguren a l'ARA que sí que tenen previst assistir-hi. El següent que hi ha previst és dimecres a la Nau Bostik de Barcelona, al barri de la Sagrera.