Agents de la Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya s'allotgen en un càmping de l'Escala

Alguns dels agents de la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya per reprimir l'1-O s'allotgen des d'aquest dimarts al càmping Illa Mateua, de l'Escala (Alt Empordà), el mateix on aquest estiu es van fer les polèmiques maniobres militars en les quals va participar el cos. Pel volts de les sis de tarda han començat a arribar cotxes policials amb els efectius que s'allotjaran als bungalous de l'establiment. No se'n sap la xifra exacta, però tot apunta que aniran arribant de forma esgraonada i que provenen de la base militar de Sant Climent Sescebes. Fins ara, ho han fet almenys una quinzena de vehicles.

L Escala camping Illa Mateu 150 GC ... els porten com a l estiu q feien maniobres per distreure als campistes ? 😨😨😨😨 pic.twitter.com/0nfmAyz85G — MònicaCalProclamació (@MnicaRebullCome) 25 d’octubre de 2017

L'adjunta a direcció, Eva Maria Trias, ha explicat que l'establiment està tancat al públic i que la contractació s'ha fet a través d'una agència. Trias remarca que es tracta d'un negoci privat que es dedica a oferir allotjament i, tot i que admet que hi pot haver detractors, insisteix que "som un país democràtic on tothom és lliure de pensar el que vulgui".

A les xarxes s'han penjat vídeos en què es poden veure desenes de veïns que reben els agents amb una cassolada i crits de "fora".