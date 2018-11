Ai Weiwei: "Enviar algú a la presó durant anys sense haver provat que és un criminal és clarament un càstig"

L'artista i activista xinès Ai Weiwei no falta al costat d'aquelles causes on es reivindica la llibertat d'expressió i la democràcia, i el cas català no és cap excepció. Es van conèixer amb l'expresident català Carles Puigdemont a Berlín l'abril passat, i els punts que poden arribar a tenir en comú s'han posat sobre la taula aquest dimecres a Brussel·les, en un debat organitzat per l'organització alemanya 'Cinema For Peace', on han conversat sota el títol: "Democràcia o Tirania?" El xinès no ha dubtat en cap moment a compartir la reivindicació dels líders catalans a la presó i a l'exili, i ha estat contundent a l'hora de criticar la presó preventiva: "Enviar algú a la presó durant anys sense haver provat que és un criminal és clarament un càstig", ha dit, i ha denunciat que és una vulneració dels drets humans.

Ai Weiwei també va ser empresonat i perseguit pel règim xinès. De fet, ara viu a Berlín i tampoc pot tornar al seu país natal. El debat ha arrencat amb els dos ponents fent referència a l'impacte que la seva situació té sobre les seves vides personals. I Carles Puigdemont ha estat emotiu: "Cada dia quan em desperto em dic: «Aquest és l’últim dia a l’exili». No és realista, però em permet continuar lluitant per no acceptar la meva situació com a definitiva". Ha començat, fins i tot, explicant que l'exili l'ha impulsat a tornar a escriure poesia.

Al seu torn, Weiwei ha defensat que considera la seva situació "necessària" per a la reivindicació de la llibertat de tothom que pateix repressió. En el seu cas, ha explicat que mai s'hauria imaginat que acabaria en l a mateixa situació que el seu pare, que també va ser empresonat quan tenia 20 anys a la Xina.

Espanya com un estat autoritari i la doble vara de mesurar a Europa

El moderador del debat, el cap de política del setmanari 'Politico', Ryan Heath, ha preguntat als dos ponents si consideraven que Espanya és un estat autoritari. Puigdemont no ha dubtat gens: "No és pot dir d'una altra manera, pel que fa a la seva resposta envers el cas català". L'activista xinès no ha contestat directament, però ha comparat la situació amb casos com el del Tibet i ha assegurat que "Europa ha de garantir uns drets que no garanteix, i per això hi ha persones que han de lluitar per la llibertat".

Carles Puigdemont ha afegit aquí que un dels riscos per a la democràcia europea és tenir una doble vara de mesurar. Puigdemont creu que Europa no s’està mullant en casos com el català, però també ha posat l’exemple de la sentència emesa ahir pel Tribunal Europeu de Drets Humans en què instava el govern turc a alliberar un diputat kurd que està en presó preventiva.