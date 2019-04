Així serà el debat de TV3 entre els sis candidats catalans al 28-A

En la recta final de la cursa per al 28 d'abril, TV3 organitza aquest dimecres el segon debat -el primer va ser a TVE, però no hi van participar tots els caps de llista per Barcelona- entre els candidats catalans a les eleccions generals de diumenge. Hi participaran Jaume Asens (En Comú Podem), Gabriel Rufián (ERC), Laura Borràs (JxCat), Meritxell Batet (PSC), Cayetana Álvarez de Toledo (PP) i Inés Arrimadas (Ciutadans).

El debat començarà a les 22 h i es podrà seguir per TV3, Catalunya Ràdio i el portal 324.cat. El director de la televisió pública catalana, Vicent Sanchis, serà l'encarregat de moderar el debat, que està previst que duri dues hores. Es cronometraran les intervencions de cada candidat perquè tots parlin la mateixa estona.

A diferència dels debats de TVE i Atresmedia d'aquests dos últims dies, el format de TV3 no es dividirà en blocs temàtics estrictament, sinó que qualsevol dels participants podrà posar damunt la taula el tema que cregui oportú quan hi intervingui. De tota manera, segons informa la CCMA, el moderador "garantirà que es parli de manera àmplia de tots els temes i amb igualtat per a cada formació".

A partir de dos quarts de nou del vespre està previst que comencin a arribar els candidats als estudis de TV3. Una hora més tard, cap a dos quarts de deu, es farà la foto de grup dels candidats i el moderador al plató on es farà el debat.

La d'aquesta nit no serà la primera vegada que els sis candidats es vegin les cares en un debat, sinó que ja van coincidir en l'acte que va organitzar 'La Vanguardia' abans que comencés la campanya electoral. En aquella ocasió la conflicte català va monopolitzar la discussió i, mentre ERC, el PSC i els comuns van fer una crida al diàleg entre Catalunya i l'Estat, el PP i Cs el van rebutjar.