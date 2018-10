L'Ajuntament de Vilanova penja una gran bandera espanyola per celebrar el 12-O

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha penjat una bandera espanyola de grans dimensions a la façana de l'edifici consistorial amb motiu del 12 d'octubre. Ha estat la mateixa alcaldessa, Noemí Trucharte (PSC), qui ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. Segons ha explicat a l'ACN la batlle, de la mateixa manera que "per l'11 de setembre es posa la senyera, he cregut convenient penjar l'espanyola". Considera que en el "context polític actual hem de reivindicar els ajuntaments constitucionalistes i que estem a favor de Catalunya i Espanya". La mateixa Trucharte ha reconegut que és la primera vegada que la pengen per la Hispanitat.

La batllessa ha assegurat que la seva intenció no és fer rebombori, tot remarcant que únicament el que vol és "reivindicar que a Vilanova som tan catalans com espanyols". A més, insisteix, la bandera "té les mateixes dimensions" que la senyera de la Diada.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa socialista per les xarxes: