Alacant: totes les Espanyes fent mítings en Setmana Santa i sota la gota freda

Al mateix primer AVE Madrid-Alacant de dissabte hi viatjaven Alberto Garzón (en turista), Pablo Casado (en 'business') i, també en turista, els periodistes que segueixen la campanya de Ciutadans. Els periodistes de caravana del PP havien sortit una mica abans en autobús. A la capital més meridional del País Valencià estaven arribant també per altres vies (i per separat, esclar) Inés Arrimadas, Pedro Sánchez i la seva caravana electoral i el xàfec de gota freda més intens dels últims 50 anys, en plena Setmana Santa en una ciutat que té una de les primaveres més estiuenques d'Espanya.

Escenari estrany, amb poques pauses del ruixat durant tot el cap de setmana, perquè Pedro Sánchez prometés dissabte "proveir d'aigua" la regió, proposta que també va defensar Santiago Abascal, de Vox, que tancava el ple de partits a la ciutat un dia després que la resta.

No és del tot casual que tots hi coincidissin: l'últim cap de setmana abans de les eleccions podien esgarrapar vots per a les generals i les autonòmiques del País Valencià, per la qual cosa el tancament de campanya o els dies previs acolliran també tots els candidats a la seva capital, València.

El clima al pavelló on ofereix el míting el PSOE és d'alegria i tranquil·litat, com de partit ja guanyat. Una dona d'uns 60 anys descriu Sánchez com a "meravellós". Votant del PSOE des de sempre, com els seus pares, sembla orgullosa del moment que viu el seu partit. Fonts valencianes del partit celebren la dada que apareix a la premsa local de rècord de participació per correu. Més mobilització sempre afavoreix a l'esquerra, els diu l'experiència. Donen per fet que reeditaran victòria i pacte amb Compromís i es troben còmodes en l'escenari, més probable que un pacte amb Ciutadans. Tampoc els inquieta gaire que el debat pugui suposar un gran bolc.

Un taxista, ja fora del recinte, el contradiu i assegura que no sap a qui votarà i no descarta cap dels cinc partits: "dependrà del debat". Un altre, que es descriu com d'esquerres, que ha votat Podem i que s'enorgulleix de no haver votat mai el PP, no descarta el vot a Vox per quatre motius: la decepció amb totes les formacions (a Podem hi veu "nepotisme"), els independentistes, la immigració i la llei de la violència de gènere. Aquesta llei, diu, vulnera "la presumpció d'innocència" (minuts després Abascal dirà el mateix), i explica un cas d'un amic mitjanament afectat per una falsa denúncia.

No para de ploure.

Els grans hotels construïts a primera línia de mar tapen la vista a la gran i bella platja del Postiguet, que sí que s'endevina des dels castells elevats sobre muntanyes de la ciutat, l'aràbic de Santa Bàrbara i el noucentista de San Ferran, molt a prop d'on Abascal farà el seu míting, també tot trufat d'al·lusions a herois de la pàtria, com Hernán Cortés, i a l'èpica històrica de l'espanyolisme més ranci i anacrònic, fins i tot denunciant que les comissions de memòria atempten contra "el dret a honrar tots els avis", siguin ells dictadors o assassins del franquisme.

Davant del pavelló Pitiu Rochel on se celebra el míting ple a vessar, amb més de 2.000 persones, hi ha el Rico Pérez, que manté entitat i presència d'estadi d'equip gran malgrat que l'Hèrcules estigui ara a Segona B, a prop, això sí, de pujar a Segona; ni al futbol ni a la política es pot viure de la nostàlgia. Com alguns equips, ideologies que semblaven enterrades donen sorpreses, renaixen del que semblaven cendres i els seus seguidors sorollosos i viscerals ressorgeixen invocant passats gloriosos que, com els 'saudosistes' portuguesos, ni tan sols han viscut. És Diumenge de Resurrecció, recorda Abascal.

"Comença la Reconquesta!", diu la candidata alacantina de Vox. Poc després, Abascal reivindica Hernán Cortés (que va ser immigrant sense papers, però dels que sí que envaïen) i, quan brama contra la llei de la violència de gènere, sembla que estigui a punt de reivindicar també el dret a pernada o la Santa Inquisició. Les 'bruixes' ja no son només comunistes, també independentistes i la "dreteta covarda".

"Aquí hi ha mig PP, que els conec a tots. Em pregunto qui votarà el PP, si són tots aquí", diu una dona gran entre rialles. Gairebé tothom porta bandereta d'Espanya, també n'hi ha una de la Guàrdia Civil i triomfa la venda dins el pavelló.